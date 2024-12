Servizi educativi, l’accordo tra comune e sindacati: “A fine gennaio prima verifica sull’efficacia”

Genova. Martedì 3 dicembre in Comune è stato raggiunto l’accordo sindacale inerente il personale dei servizi educativi da zero a 6 anni, un accordo che prevede nuovi fondi e nuove potenziali assunzioni per il settore.

“La vertenza è iniziata un anno fa e si è sbloccata solo dopo la proclamazione dello stato di agitazione del personale proclamato dalla Funzione Pubblica Cgil insieme al Diccap – si legge in una nota della Fp Cgil – Grazie alla mobilitazione del personale oggi siamo arrivati a questo risultato, ma occorre tenere alta l’attenzione – dichiara Paola Notari segretaria Fp Cgil Genova – a questo proposito chiediamo a tutto il personale di non effettuare cambi turno non programmati e a non considerare il lavoro straordinario come dovuto”. A fine gennaio sull’Accordo, si prevede di organizzare una assemblea del personale proprio per verificarne l’efficacia.

La trattativa ha raggiunto alcuni primi risultati che vanno dall’aumento del budget per gli straordinari, per le assunzioni a tempo determinato (18 Assistenti Asilo Nido, 7 Insegnanti Scuola Infanzia, 3 Collaboratori dei Servizi Educativi), l’aumento delle risorse per assunzioni a tempo indeterminato e per le supplenze, la rassicurazione che non si procederà ad esternalizzazioni o statalizzazioni: “L’accordo rappresenta un buon punto di caduta che accoglie gran parte della piattaforma avanzata da FP Cgil e DICCAP, anche se siamo venuti a conoscenza, con stupore e con preoccupazione, della decisione già presa del passaggio allo Stato di due Scuole Infanzia Comunali che sono la Scuola Infanzia Arcobaleno di Borzoli e la Scuola Infanzia San Desiderio” conclude Notari.