Accordo sui servizi educativi del Comune: aumento di budget per le supplenze e nuove assunzioni nel 2025

Genova. È stato firmato martedì l’accordo tra Comune di Genova, organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Csa Ral e Rsu sui servizi educativi per bambini da 0 a 6 anni.

Nell’accordo l’amministrazione comunale prevede di utilizzare il massimo delle risorse disponibili sul tempo determinato, pari a 50.000 euro, per aumentare il budget disponibile da 25.000 a 75.000 euro per le supplenze brevi fino a fine 2024. Inoltre, è previsto, compatibilmente con le risorse dell’ente, un aumento di 15.000 euro di budget per lo straordinario.

Per il 2025 si prevede inoltre di garantire, a fronte di cessazioni di personale, le necessarie assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dell’organico necessario, a valere sull’anno 2025, e di stabilire un budget per le supplenze brevi di massimo 140.000 euro per il primo semestre e 80.000 euro per il secondo semestre 2025.

Nuove assunzioni nel 2025

L’amministrazione si impegna anche a evitare cambi turno improvvisi e non programmati, e di prevedere, entro il mese di gennaio 2025, ulteriori 28 assunzioni a tempo determinato, a valere sull’anno 2025, finalizzate a coprire le assenze medio-lunghe.

Le assunzioni riguarderanno 18 assistenti asilo nido, sette insegnanti scuola infanzia, tre operatori scolastici. Inoltre, si prevede di garantire che le nuove assunzioni a tempo determinato degli operatori esperti scolastici siano a 30 ore settimanali e la costituzione di due graduatorie a titoli per insegnanti scuole infanzia e assistenti asilo nido per le assunzioni a tempo determinato.

“Dopo gli incontri intercorsi in queste settimane siamo arrivati a un accordo che va incontro alle richieste del mondo della scuola 0-6 per migliorare il servizio alle famiglie e ai bambini, tutelando la qualità delle condizioni lavorative degli insegnanti e del personale non docente – ha detto il vicesindaco Pietro Piciocchi – Con il dialogo e il confronto con tutte le parti sindacali e i rappresentanti dei lavoratori, in modo unitario, abbiamo trovato soluzioni concrete che risolvono le necessità sollevate ai tavoli, nel perimetro delle nostre competenze”.

“Oggi abbiamo fatto un passaggio fondamentale in avanti con l’obiettivo comune di migliorare sempre di più il servizio alle famiglie e ai bambini – ha aggiunto l’assessora Brusoni – L’accordo prevede di proseguire gli incontri politici e gli incontri tecnici già avviati, per definire, entro febbraio, il sistema di sostituzione delle assenze brevi e non programmabili, definendo, inoltre un programma di temi da porre in discussione nel Tavolo tecnico, sulla base delle proposte dell’amministrazione e delle piattaforme presentate dalle organizzazioni sindacali».

L’accordo prevede anche una serie di incontri sulla definizione del servizio estivo. Inoltre, per meglio monitorare l’andamento delle assenze e per meglio organizzare il lavoro, si prevede di informare i responsabili che le richieste di fruizione dei titoli di assenza devono essere tempestivamente autorizzate o, in caso di diniego, motivate per iscritto; di disciplinare la banca delle ore per valutarne la successiva attivazione e una ricognizione degli organici del personale degli uffici centrali e degli ambiti territoriali della Direzione Scuole, per la definizione degli organici sulla base della rilevazione effettuata.

Per il servizio di sostegno, si prevede anche di valutare la possibilità di introdurre I’organico potenziato. Sarà inoltre istituito uno specifico gruppo di lavoro sulla disabilità che metta in co-relazione le problematicità legate all’assistenza, definendo nuovi modelli operativi di erogazione del servizio con il coinvolgimento di tutti gli attori: pubblico, cooperazione e terzo settore. Sarà avviato un confronto con la Sanità territoriale per la stipula di Protocolli per la somministrazione dei farmaci.