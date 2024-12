“Serve maggiore responsabilità nell’uso delle risorse pubbliche”, la lettera appello di Genova Inclusiva

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera di Marco Macrì di Genova Inclusiva, che rivolge il suo appello alle istitutizioni.

“Egregi rappresentanti, mi rivolgo a voi con la voce di un padre, un lavoratore, un uomo che, come tanti altri cittadini, affronta fragilità e difficoltà all’interno del proprio nucleo familiare. Scrivo per esprimere una profonda preoccupazione riguardo all’uso delle risorse pubbliche e per chiedere maggiore responsabilità nella gestione delle tasse che, con sacrificio, tutti noi italiani versiamo”

“Come possono i cittadini tornare a credere nella politica e a partecipare attivamente, attraverso il voto, se assistiamo continuamente a decisioni che sembrano lontane dai reali bisogni del Paese? Opere discutibili: Si destinano enormi risorse pubbliche a progetti come il ponte sullo Stretto di Messina, la cui utilità è contestata, mentre molte infrastrutture essenziali in tutto il Paese rimangono in condizioni disastrose”.

“Disuguaglianze salariali: È inaccettabile che gli stipendi dei politici siano 1000 volte superiori a quelli di infermieri, poliziotti, pompieri, e addirittura 7000 volte rispetto ai pensionati che hanno lavorato per 40 anni, contribuendo alla costruzione della nostra società ed han diritto a una pensione in linea con l’inflazione”

“Centri per migranti: Progetti in Albania, nati per accogliere persone in difficoltà, sembrano trasformarsi in strutture inefficienti, se non in veri e propri sprechi, con poliziotti che sembrano “in vacanza” a spese dei contribuenti“.

“In questo contesto, molte famiglie italiane temono che il nostro Paese stia andando verso un modello sociale simile a quello americano, dove solo chi ha un’assicurazione può permettersi di curarsi e dove l’accesso a un’istruzione di qualità dipende esclusivamente dal reddito. Questo non è il futuro che vogliamo per i nostri figli. Inoltre, la criminalità organizzata continua a rappresentare una minaccia reale, dal Nord al Sud, eppure sembra che si parli più di propaganda che di azioni concrete per combatterla. Chiedo a voi, rappresentanti del popolo, di ascoltare queste preoccupazioni e di dimostrare con i fatti che l’interesse collettivo è al centro del vostro operato. È necessario riportare la politica a essere uno strumento di servizio e non di privilegio. Fiducioso che possiate accogliere questo appello, vi ringrazio per l’attenzione”