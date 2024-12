I carabinieri mettono i sigilli all’ex Latteria occupata: tre indagati per occupazione abusiva

Genova. I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno eseguito questa notte il sequestro preventivo dei locali dell’ex Latteria occupata di Stradone Sant’Agostino e denunciato tre giovani antagonisti per occupazione abusiva.

Il sequestro, chiesto dal sostituto procuratore Giuseppe Longo e firmato dal gip Giorgio Morando è scaturito nell’ambito delle indagini dopo gli arresti del 4 maggio di quest’anno da parte dei carabinieri, in seguito a un diverbio tra una pattuglia di militari dell’Arma e uno dei frequentatori dello spazio occupato. Nel parapiglia che ne era seguito otto giovani erano stati arrestati a vario titolo per resistenza e lesioni e scarcerati dopo la convalida.

Dopo i fatti i carabinieri hanno avviato le indagini sull’occupazione abusiva sentendo alcuni residenti come persone informate sui fatti e inviando un’informativa alla Procura. Per identificare i tre giovani denunciati sarebbe stata installata una telecamera in modo da riprendere chi tra i frequentatori dello spazio era in possesso delle chiavi.

Secondo quanto appreso l’immobile sarà riconsegnato all’Università che, diversamente da quanto avvenuto con lo sgombero del centro sociale Buridda di corso Monte Grappa, non aveva sporto denuncia per l’occupazione ma in quanto “bene pubblico” i militari dell’Arma hanno comunque potuto chiedere e ottenere il sequestro.