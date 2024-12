“Seminiamo la Felicità”, musica e solidarietà al Cap sulle orme dei liguri emigrati in Cile

Genova. Un ponte tra Italia e Cile sul terreno comune delle migrazioni, per facilitare il dialogo tra culture diverse e sostenere i progetti di due importanti associazioni presenti in Africa. Va in scena domani dalle 16.00 alle 20.00 alla sala Cap di via Albertazzi la seconda edizione di Seminiamo la Felicità, giornata di solidarietà e promozione dell’integrazione promossa dall’associazione Radici del Mondo in collaborazione con la fondazione CCD (Cultura, Ciudadanía y Democracia).

Sul solco della prima edizione, che aveva visto in scena tra gli altri gli artisti liguri Franca Lai e Mike from Campo, anche quest’anno si esibiranno cantanti e gruppi folcloristici di varie nazioni. Il filo conduttore di quest’anno sarà il Cile, alla scoperta di generazioni di discendenti italiani, e in particolare liguri, nel Paese lungo e stretto dell’America meridionale. Già alla fine dell’Ottocento molte famiglie italiane lasciarono l’Italia per cercare una vita migliore nel Nuovo Mondo. E si narra che furono proprio alcune famiglie italiane a fondare la città di Valparaíso. L’immigrazione italiana fu – e tuttora è – un pilastro per l’economia cilena.

Tra i gruppi folcloristici che si esibiranno ci sono Munay Bolivia, il gruppo cileno Shago Music, la giovane italo-ecuadoriana Shadday e ancora rapper cileni, peruviani italiani. Tra i gruppi italiani Wezz (West Zena Zone) e Red Vintage. Il teatro Il Cielo di Carta e il teatro Diaspora racconteranno l’immigrazione con poesie. E poi, grazie alla collaborazione con l’associazione Liguri in Cile, ci sarà un collegamento in diretta con cileni di origine genovese con cui si parlerà in genovese. Non mancherà uno spazio dedicato ai bambini. Il ricavato sarà devoluto alle associazioni Union de Femmes Garango Burkina-Faso, Ortopedia for Africa e Mabot.

Il progetto Radici Del Mondo nasce in Ecuador nel 2020 col mero intento di ricercare colonie italiane nel piccolo paese andino, sviluppando vere e proprie testimonianze di vita con servizi audio-visivi. In Italia poi si è riproposto lo stesso progetto ma in modo speculare, ossia raccogliendo testimonianze di chi ha scelto l’Italia come suo destino o di chi è rientrato. Da ciò nasce l’esigenza di sviluppare un ulteriore progetto dedicato alla vera integrazione ed inclusione nel modo più contemporaneo possibile, come la musica, il folclore o la cucina.

Da qui l’impulso per dar vita all’associazione Radici Del Mondo Odv che nel 2024, a pochi mesi dalla fondazione, ha voluto lanciare un primo segnale di integrazione ed inclusione, organizzando la prima edizione di una manifestazione socio-culturale per recepire donazioni in denaro da devolvere a due fondazioni, in Ecuador e in Colombia, sotto il consiglio delle nostre rappresentanze diplomatiche presenti in quei Paesi.