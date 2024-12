Scuola, l’istituto superiore Da Vigo di Rapallo vince il premio nazionale eTwinning 2024

Genova. È l’Istituto di istruzione superiore “G. Da Vigo-N. Da Recco” di Rapallo, Genova a vincere uno dei Premi nazionali eTwinning 2024, di recente consegnanti dall’Unità eTwinning Italia. eTwinning è parte del Programma Erasmus+ e comprende la più grande community europea di scuole con oltre 1 milione di insegnanti attivi in progetti didattici di collaborazione a distanza, tramite piattaforma elettronica. “Lavorare in questi progetti significa aprirsi a una nuova didattica innovativa basata su progettualità, formazione, scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale”.

Il premio assegnato annualmente dall’Unità nazionale eTwinning INDIRE, celebra i migliori progetti didattici sviluppati nell’anno scolastico precedente. Quest’anno sono stati premiati progetti che hanno messo al centro delle loro attività il benessere scolastico attraverso metodologie innovative, apprendimento socio-emotivo e promozione dell’inclusione. Questo prestigioso riconoscimento ha l’obiettivo di promuovere buone pratiche e favorire la condivisione di esperienze educative innovative tra scuole italiane ed europee. Dopo la selezione dei progetti candidati, rientra tra i vincitori del riconoscimento il progetto “Voyage à travers la culture et l’histoire de nos pays grâce à l’intercompréhension entre les langues romanes”, realizzato dall’Istituto di Rapallo insieme all’Istituto di istruzione superiore Polo Tecnico Mediterraneo “A. Moro” di Santa Cesarea Terme, Lecce.

“Voyage à travers la culture et l’histoire de nos pays grâce à l’intercompréhension entre les langues romanes” è stato premiato per la categoria scuola secondaria di II grado. Gli insegnanti Liliana Pilon e Claudio Cervellera hanno lavorato in una partnership che ha unito scuole di Italia, Francia, Germania e Portogallo, oltre all’Istituto della provincia di Lecce. Le attività si sono sviluppate tramite l’esplorazione delle lingue e culture neolatine da parte degli studenti coinvolti. Le attività hanno favorito l’inter comprensione linguistica, aiutando gli studenti a leggere e comprendere testi in diverse lingue romanze, ampliando consapevolezza e competenze interculturali.