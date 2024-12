Scuola, Comune di Genova garantisce continuità ai servizi educativi sulla disabilità

Genova. “Il Comune di Genova conferma la continuità nei servizi educativi in particolare per quanto riguarda gli operatori socio educativi, con specifica attenzione ai bambini con disabilità, le cui richieste, in progressivo aumento, sono coperte con risorse interne all’ente, erogando un servizio di qualità molto apprezzato dalle famiglie. Dopo la riunione di ieri con i rappresentanti sindacali per la copertura di copertura di vacatio contrattuale, abbiamo accelerato il più possibile per arrivare a una soluzione, prima delle festività natalizie, che potesse contemplare la continuità del servizio alle famiglie e il reddito ai dipendenti delle cooperative, che costituiscono una risorsa fondamentale per il sistema scolastico comunale”.

Lo annuncia l’assessore alle Politiche dell’istruzione 0-6 Francesca Corso al termine dell’incontro con i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil in merito al subentro di nuove cooperative vincitrici della gara pubblicata a settembre. “Ho chiesto agli uffici comunali tempi strettissimi per fornire una soluzione tecnica a una problematica che inquietava diverse centinaia di lavoratori di un comparto così delicato dei servizi alle persone, perché non assicurava loro la continuità retributiva proprio in un periodo così carico di aspettative quale quello a cavallo tra le festività natalizie e l’inizio del nuovo anno. In soli 3 giorni dalla prima riunione che ho convocato il 16 dicembre scorso – dichiara l’assessore al Lavoro e Rapporti sindacali Mario Mascia – siamo riusciti a garantire la continuità delle retribuzioni, nel comune interesse alla salvaguardia dei servizi ed alla tutela dei diritti dei lavoratori, sventando qualsiasi rischio di ‘buchi’ contrattuali proprio nel periodo natalizio dal 20 dicembre al 7 gennaio”.

A seguito dell’espletamento della nuova procedura di gara, l’amministrazione ha agevolato un passaggio senza criticità tra gli operatori economici uscenti e gli aggiudicatari, nonostante la sospensione delle attività didattiche in corrispondenza delle festività natalizie, in particolare sui tre dei cinque lotti sui quali vi è stato il cambio del gestore, coinvolgendo i circa 300 operatori.

Il Comune di Genova eroga il servizio di assistenza individualizzata attraverso il servizio di sostegno didattico nelle scuole comunali per l’infanzia (nidi, scuole infanzia e sezioni primavera), il servizio socio-educativo e il servizio socio assistenziale. Inoltre, oltre i servizi forniti durante l’anno scolastico, il Comune di Genova organizza e favorisce la partecipazione degli alunni con disabilità alle attività estive.

Per l’anno scolastico 2024/2025 sono state oltre 15.600 le ore per assistere un totale di 2103 alunni con disabilità, attraverso l’impiego di oltre 500 operatori delle Cooperative, numero in continuo aggiornamento a seconda delle esigenze di servizio. Tenuto conto dell’aumento delle richieste di assistenza ricevute (circa il 41% rispetto l’a.s. 22/23 e circa il 22% rispetto al precedente), la spesa attualmente sostenuta per l’avvio del servizio (settembre – ottobre) corrisponde a 1,9 milioni di euro.