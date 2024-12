Scontro auto-moto in via Struppa, scooterista finisce all’ospedale in codice rosso

Genova. Incidente ieri sera in via Struppa, sulla strada di sponda destra del Bisagno.

Per cause da chiarire un’auto e uno scooter elettrico si sono scontrati intorno alle 22.30. Sul posto è accorsa l’automedica del 118 insieme all’ambulanza della Gau di Struppa.

Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida del mezzo a due ruote che ha riportato diversi traumi.

Il personale medico arrivato sul luogo dell’incidente lo ha stabilizzato e trasportato in ospedale in codice rosso, sebbene vigile e cosciente, data la dinamica dell’accaduto. Non sarebbe perciò in pericolo di vita.