Scontro auto moto a Pegli: centauro di 50 anni all’ospedale con trauma facciale

Genova. Brutto incidente ieri sera nel ponente genovese, dove un uomo di circa 50 anni è rimasto gravemente ferito al volto mentre viaggiava con la sua moto a seguito di uno scontro con un’auto.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 20 in via Multedo di Pegli: sul posto la polizia locale è intervenuta facendo i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dei fatti, al momento da accertare.

L’uomo è stato prima soccorso e medicato sul posto per poi essere trasportato al pronto soccorso del Villa Scassi di Genova in codice rosso, poi declassificato in giallo: stando alle prime informazioni il centauro avrebbe riportato un trauma facciale.