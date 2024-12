Davagna. Nottata di lavoro per i vigili del fuoco di Genova. Un uomo è scivolato per una ventina di metri in un dirupo a Capenardo, nella zona della strada sterrata per Noci.

La persona si era momentaneamente allontanata dalla propria auto attorno alla mezzanotte ed è ruzzolata in basso.

La squadra Genova Est dei vigili del fuoco è intervenuta e solo alle 5:30 è riuscita a concludere il salvataggio.

Si è trattato di un intervento complesso in quanto la persona è scivolata da bordo strada per non meno di 20 metri. Colpito da escoriazioni e traumi, rischiava di scivolare ulteriormente ed è stato trattenuto da un amico in soccorso con specifica competenza sullo scenario.



Nella notte i pompieri sono intervenuti anche per spegnere l’incendio di un’auto in corso Martinetti.

(foto di archivio)