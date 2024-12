Genova. “Quella successa stanotte al Psa è una situazione che abbiamo denunciato poche settimane fa”. José Nivoi, portuale e sindacalista dell’Usb, racconta la pericolosità della mansione di Giovanni Battista Macciò, morto schiacciato da una ralla al porto di Pra’, mentre è in corso il blocco di lungomare Canepa e lo sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati.

“È praticamente un lavoro in solitaria − aggiunge − oltretutto è un pezzo del terminal che è in previsione di una totale automazione, se non già avviata quasi completamente, quindi ancora meno personale che può vedere cosa accade in quel pezzo. Un uomo di 52 anni stanotte non torna dalla famiglia in un porto dove vengono investiti miliardi di euro e dove però non vengono considerati minimamente i lavoratori. L’età media è di 50 anni, non c’è un piano di assunzione nel porto serio che vada a colmare l’aumento di lavoro che c’è stato negli ultimi dieci anni, perché se voi vedete i dati c’è un aumento della merce e una diminuzione dei lavoratori aumentando di fatto su chi rimane in porto i carichi di lavoro, per far guadagnare i soliti nomi che abbiamo visto nelle varie denunce delle scorse inchieste. È inaccettabile. Stamattina siamo incazzati neri, abbiamo bloccato la strada, non so come continuerà, ora vedremo”.

Luca Franza, coordinatore dei delegati Filt Cgil della Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie di Genova aggiunge: “Siamo alle soglie del 2025, siamo nello stesso luogo dove nel 2007, dopo cinque giorni di rabbia e disperazione su questo varco, è nata una legge nazionale sulla rappresentanza della sicurezza di cui faccio parte anch’io, ma questo non è il tema. Siamo a parlare di sicurezza quando per l’ennesima volta un lavoratore lascia la vita sul posto di lavoro e a casa non ci torna”.

Cgil, Cisl e Uil Genova e Liguria in una nota dichiarano: “Condanniamo l’ennesima tragedia sul lavoro che tocca oggi un territorio già martoriato da 20 morti nei primi dieci mesi del 2024. In questi momenti concitati, in cui la comunità del lavoro è sconvolta da una tragedia di questa portata, sono state proclamate 24 ore di sciopero dalle categorie dei trasporti Filt Cgil Fit Cisl e Uiltrasporti. Nell’attesa di conoscere la dinamica dell’incidente ci interroghiamo sulle falle del sistema di sicurezza portuale che ha coinvolto due lavoratori. Sul tema della sicurezza sul lavoro occorre rimettersi al tavolo istituzionale per individuare le azioni ulteriori da mettere in campo per garantire la sicurezza in ambito portuale per evitare infortuni in un settore delicato attraversato da molteplici dinamiche. Inoltre, per Cgil Cisl e Uil occorre superare il commissariamento dello scalo genovese e procedere subito con la nomina di un nuovo Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che garantisca governo e sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori del porto. Cgil Cgil Uil esprimono solidarietà e vicinanza alle famiglie dei lavoratori coinvolti e ai colleghi portuali”.

Paolo Capone, segretario generale dell’Ugli dichiara: “Esprimo il più profondo cordoglio e la vicinanza dell’UGL alla famiglia dell’operaio che ha tragicamente perso la vita nel porto di Pra’, a Genova, e auguro una pronta guarigione al lavoratore rimasto gravemente ferito. L’ennesima morte sul lavoro ci ricorda, ancora una volta, quanto sia inaccettabile la continua perdita di vite umane nei luoghi di lavoro, e quanto sia urgente mettere la sicurezza al centro dell’agenda politica nazionale e delle attività produttive del nostro Paese. È indispensabile intensificare i controlli e garantire il rispetto rigoroso delle normative sulla sicurezza, in particolare in contesti complessi e rischiosi come quello portuale, dove operano mezzi e attrezzature di grandi dimensioni. Ogni lavoratore ha il diritto di svolgere le proprie mansioni senza rischiare la vita. Come Ugl, continueremo a batterci per una cultura della sicurezza sul lavoro che non sia un semplice slogan, ma una priorità concreta e condivisa. Questa tragedia dimostra che c’è ancora molto da fare, e chiediamo alle istituzioni e alle aziende di impegnarsi con maggiore determinazione per garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose per tutti”.