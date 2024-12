Sciopero generale venerdì 13 dicembre: si fermano (di nuovo) trasporti, scuola e sanità

Genova. Trasporti, sanità, scuola: venerdì 13 dicembre si annuncia un nuovo venerdì nero alla luce dello sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato di base Usb, cui aderiscono anche le sigle Fi-si e Usb Lavoro Privato. La protesta arriva a due settimana dallo sciopero generale di 24 ore del 29 novembre.

La protesta è confermata nella sua interezza dopo che il Tar del Lazio ha deciso di sospendere l’ordinanza di precettazione firmata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che voleva ridurre la protesta a quattro ore.

A fermarsi, come detto, scuola, sanità e trasporti, con modalità e orari diversi.

Sciopero treni venerdì 13 dicembre

Lo sciopero come detto si articola su 24 ore e si fermano treni, metro, bus, taxi e trasporto marittimo, mentre è escluso il settore aereo, che manifesterà il 15 dicembre. Per le ferrovie però resta in vigore la “semi precettazione”: l’astensione dal lavoro è prevista dalle ore 9 alle ore 13 di venerdì 13 dicembre, e potrebbe comportare modifiche alla circolazione di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.

Trenitalia invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione sui servizi attivi attraverso l’App Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.

Sciopero mezzi pubblici venerdì 13 dicembre

Amt sul proprio sito richiama ancora la precettazione di Salvini, specificando che per il servizio di trasporto urbano e provinciale il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro dalle ore 9.30 alle ore 13.00, così come il personale della ferrovia Genova-Casella e il personale a terra, comprese le biglietterie e servizio clienti.

Il servizio di trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Sciopero sanità venerdì 13 dicembre

A Genova Asl 3 ha reso noto che per la giornata dello sciopero l’azienda assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di competenza, “il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza”.

Verranno dunque garantiti i servizi di emergenza e di pronto soccorso, ma potranno subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.

Sciopero scuola venerdì 13 dicembre

Anche il settore della scuola, come detto, aderisce alla protesta. Secondo quanto spiegato da Usb in una nota, lo sciopero “giunge a ridosso della pausa natalizia, e permette a lavoratrici e lavoratori della scuola di fare un primo bilancio dell’anno scolastico in corso”, considerato che “presente e futuro della scuola italiana sono quasi deterministicamente instradati su un binario che lascia poco spazio a variabili di cambiamento e di ripristino di una funzione sociale progressiva, di un piano di apprendimento adeguato, serio e all’altezza dei grandi temi del nostro tempo per gli studenti, di un livello salariale e di diritti per docenti e personale Ata, un milione e passa di lavoratrici e lavoratori che portano ogni giorno avanti il malandato carrozzone della scuola pubblica statale”.