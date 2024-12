Sciopero generale Usb, a Genova adesione al 30% per i bus Amt e 55% in porto

Genova. Si attesta intorno al 30% l’adesione allo sciopero generale proclamato da Usb e Fisi per quanto riguarda il servizio urbano di Amt Genova. Il dato è stato comunicato a metà giornata dall’azienda, secondo cui si è fermato il 29% del personale viaggiante dei bus urbani e il 23% dei bus extraurbani. Regolarmente aperti, invece, metropolitana e impianti speciali.

In città la protesta, confermata su 24 ore dopo la bocciatura al Tar dell’ordinanza di precettazione firmata dal ministro Salvini, ha fatto saltare in pratica una corsa su tre ad eccezione delle fasce di garanzia previste per legge (dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 17.30 alle 20.30). Per la determinazione del dato definitivo manca dunque la fascia serale, ma il risultato è considerato comunque positivo dal sindacato di base, considerando che in occasione dell’ultimo sciopero analogo il 26 maggio 2023 aveva aderito il 21,03% degli operatori di esercizio urbani.

Secondo il sindacato, invece, è arrivata al 55% l’adesione allo sciopero nel porto di Genova. Fin dalle prime ore del mattino i lavoratori hanno organizzato presidi in corrispondenza dei varchi portuali di San Benigno e lungomare Canepa, con inevitabili ripercussioni sul traffico nella zona tra la strada a mare, via Cantore e via di Francia.

Una giornata campale sul fronte sindacale anche per lo sciopero dei metalmeccanici proclamato da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm per chiedere a gran voce il rinnovo del contratto collettivo nazionale. I lavoratori delle fabbriche genovesi, da Fincantieri ad Ansaldo, dall’ex Ilva a Leonardo, si sono dati appuntamento in piazza Massena e hanno percorso in corteo le strade di Cornigliano e Sampierdarena bloccando per alcuni minuti l’uscita del casello di Genova Ovest su via Cantore.

Una delegazione ligure dell’Usb ha partecipato al corteo di Milano partito dai Bastioni di Porta Venezia e arrivato nei pressi della sede di Assolombarda. Tra i manifestanti uno striscione con la scritta “Salvini precetta stoc***o”. Secondo il sindacato l’adesione è stata dell’80% a livello nazionale nel settore dei trasporti e sono stati 5mila i partecipanti al corteo principale a Roma: “Il terrore che il governo aveva a farci sfilare è la nostra vittoria. Noi non ci arrendiamo. Questa è la nuova resistenza. C’è una resistenza fatta di migranti lavoratori operai studenti, ricercatori: schiavi mai”.