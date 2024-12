Sciopero dei metalmeccanici, il sostegno di Sinistra Italiana Genova

Genova. “Sinistra Italiana Genova – Alleanza Verdi Sinistra esprime il sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori metalmeccanici che venerdì 13 sciopereranno per rivendicare il rinnovo del contratto nazionale di lavoro”.

A scriverlo in una nota stampa Simona Cosso, Segretaria provinciale Sinistra italiana Genova, cha aggiunge: “In Italia, lo dice il CENSIS, i redditi medi sono crollati del 7% negli ultimi 20 anni, questo vuol dire che un lavoratore a fine mese ha perso 70 € ogni 1000 € di stipendio. Il contratto metalmeccanici è uno dei contratti di categoria più importante e regola circa 1,3 milioni di lavoratori. Dopo mesi di incontri e trattative, dinnanzi alle richieste di Fim, Fiom e Uilm di un adeguamento dei salari con il mantenimento della clausola di salvaguardia, di lotta al precariato, di un lavoro più sicuro, la controproposta di Federmeccanica e Assital non dà nessuna garanzia per il futuro”

“Solo poche settimane – conclude la nota – fa i manager d’industria hanno rinnovato il contratto con un aumento di 10.000 €/anno, passando da 75.000 € a 85.000 €. Due pesi e due misure, sarebbe invece giusto ridistribuire i profitti accumulati in questi anni dalle aziende e adeguare i salari dei lavoratori al reale costo della vita”.