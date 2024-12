Scappano all’alt dei carabinieri e si schiantano contro il muro, nei guai due ventenni

Genova. Sono scappati all’alt dei carabinieri e hanno finito per schiantarsi contro un muro.

È successo la notte scorsa a due ventenni tra Arenzano e Cogoleto, dove i militari dell’aliquota radiomobile di Arenzano hanno istituito un posto di blocco. I due ventenni, vedendo l’auto, invece di fermarsi hanno accelerato: pochi minuti dopo i carabinieri hanno trovato l’auto schiantata contro un muro in zona Cogoleto, i due ragazzi incolumi.

All’interno dell’autovettura è stata trovata una modica quantità di hashish per uso personale. Il conducente, sanzionato per non essersi fermato al posto di controllo, è stato sottoposto all’esame tossicologico, mentre il passeggero è stato segnalato alla prefettura per uso di sostanze stupefacenti.