La Sampdoria compare solo nei titoli di Coda: il Sassuolo vince 5-1 e Sottil è sempre più a rischio

Match a senso unico quello del Mapei Stadium. Il Sassuolo domina contro la Samp ed è sempre più in testa alla classifica. La Samp, invece, rimane in fondo. I blucerchiati hanno 17 punti, gli stessi della Salernitana in zona playout. E pensare che la serata blucerchiata non era iniziata male. Dopo meno di dieci minuti il blitz di Sekulov sulla fascia lo aveva portato a concludere sull’esterno della rete. Ma nei fatti quello è rimasto l’unico lampo doriano del primo tempo. Ci ha messo poco, infatti, il Sassuolo a trovare le misure e ad imporre il proprio ritmo. Vismara due volte protagonista, prima su Mulattieri e poi su Thorstvedt, presagio del vantaggio neroverde arrivato al 25′ con Laurienté. Imprecisa e prevedibile la Samp non ha mai chiamato in causa il portiere avversario Moldovan. Allo scadere della prima frazione arrivano altre due brutte notizie: l’infortunio di Ferrari e il raddoppio di Odenthal su sviluppo di calcio d’angolo.

Nella ripresa il copione non cambia. Sono poche e timide le occasioni della Sampdoria in avvio di secondo tempo che, nonostante gli ingressi di Benedetti, Pedrola, Coda e Leonardi non incide. L’unica chance realmente significativa è quella di Tutino, il cui colpo di testa viene respinto da Moldovan. Poi, dilaga il Sassuolo. Il terzo gol è di Pierini, con la partecipazione di un colpevole Vismara: tiro centrale che passa sotto le gambe del portiere e tris neroverde. Al 74′ arriva anche il poker del Sassuolo con Domenico Berardi al secondo gol in campionato. Un segnale d’orgoglio la Samp arriva nei minuti conclusivi con il rigore trasformato da Coda. Al rientro il centravanti blucerchiato è l’unica nota lieta della serata doriana, con anche il palo colpito. L’ultima parola, però, è del Sassuolo con il 5-1 griffato da Berardi al 90′.

Ora la classifica rimane preoccupante, come già anticipato, con la zona playoff distante 4 punti. Il futuro di Sottil si deciderà in queste ore, ma il tempo per sbagliare ormai è finito. E già dal derby di sabato prossimo contro lo Spezia i blucerchiati dovranno dimostrare ben altro.

La Cronaca

SASSUOLO 5 (25′ Laurienté, 45′ Odenthal, 64′ Pierini, 74′ e 90′ Berardi) vs SAMPDORIA 1 (81′ Coda)

90+3′ Finisce qui. Bordata di fischi dei tifosi blucerchiati, i cinque gol del Sassuolo mettono la parola fine all’avventura blucerchiata di Sottil?

90′ Manita del Sassuolo: si spegne sul 5-1 il match del Mapei Stadium, ribattuta vincente di Berardi dopo la respinta di Vismara su Doig.

86′ Attacca la profondità Coda, il centravanti blucerchiato colpisce il palo. Questo è il settimo legno del campionato blucerchiato.

81′ Potente e centrale, gol al rientro per Massimo Coda. Arriva il gol della bandiera, 4-1.

80′ Rigore per la Samp! Odenthal mette giù Coda, Ferrieri Caputi assegna il penalty.

74′ C’è la firma anche di Berardi, poker del Sassuolo. Pallone in zona Yepes, lo spagnolo allontana male e Berardi recupera la sfera e trasforma. 4-0 del Sassuolo.

72′ Finisce la sfida di Tutino, si è sentito qualche fischio da parte dei tifosi. Entra in campo Leonardi, “eroe” della sfida contro il Catanzaro.

70′ Partita ormai in cassaforte, proprio subito dopo la più significativa occasione della serata per la Samp. Ora gli ultimi minuti del match saranno solo una formalità e, forse, la parte conclusiva dell’avventura di Sottil sulla panchina blucerchiata.

64′ Tris del Sassuolo, papera di Vismara. Scappa via Berardi prima di scaricare per Pierini che conclude con il destro. Tiro rasoterra e centrale che passa sotto le gambe di Vismara.

63′ Eccola la chance più pericolosa causata dalla Samp: cross di Venuti per lo stacco di teta sul secondo palo di Tutino, Moldovan si rifugia in angolo.

60′ Giallo per Benedetti che travolge Pieragnolo. L’impatto in partita del numero 80 non è memorabile, per usare un eufemismo. Nel frattempo tripla sostituzione per Grosso: dentro Pierini, Doig, Iannoni, fuori Mulattieri, Pieragnolo e l’ex Obiang.

55′ Interessante la manovra blucerchiata che porta al cross di Venuti, ma la girata di Benedetti è pessima: pallone in out. Intanto torna in campo Massimo Coda, finisce la partita di La Gumina.

52′ Si stampa sulla barriera la punizione di La Gumina. La Samp prova a rendersi più pericolosa.

48′ Cerca di approcciare bene questa seconda frazione la Sampdoria. Cross di Venuti che arriva nella zona di Meulensteen, il tiro dell’olandese è però debole e viene respinto dalla difesa.

Comincia la ripresa con due novità: dentro Pedrola e Benedetti, fuori Akinsanmiro e Sekulov.

Secondo Tempo

45+4′ Finisce la prima frazione, con Vulikic che entra al posto di Ferrari infortunato. Insomma, piove sul bagnato in casa Samp.

45+3′ Cross per Muharemovic, Vismara risponde e concede l’angolo.

45′ Raddoppio del Sassuolo! Corner dalla sinistra a rientrare battuto da Berardi, deviazione vincente di Odenthal che prende il tempo proprio a Ferrari e ribadisce in rete.

43′ Thorstvedt in caduta frana addosso al ginocchio destro di Ferrari, il difensore è costretto almeno momentaneamente ad uscire.

41′ Rimane giù Ferrari, c’è nuovamente bisogno dello staff medico blucerchiato. Il capitano della Samp sembra piuttosto dolorante.

39′ Momento positivo per il Doria che ha guadagnato metri in avanti. Alla manovra della Samp mancano però rapidità e precisione.

35′ Prova a reagire la Samp, ma i blucerchiati sono troppo imprecisi. Emblematica l’ultima situazione di possibile ripartenza con Akinsanmiro che sbaglia il tocco per La Gumina e getta al vento una chance potenzialmente pericolosa

30′ Interviene in ritardo Ferrari sull’autore del gol: arriva il primo cartellino giallo per la Sampdoria. A terra nel frattempo Riccio, è entrato in campo lo staff medico.

29′ Si è decisamente alzato il livello di produzione offensiva del Sassuolo, mentre la Samp sta lasciando troppi spazi tra difesa e centrocampo.

25′ 1-0 Sassuolo! Avanza Pieragnolo sulla sinistra, cross basso per Laurienté che anticipa Riccio e l’uscita di Vismara. La zampata del francese manda avanti i neroverdi.

18′ Sbaglia il controllo Ioannou, Berardi ne approfitta e manda verso la porta Mulattieri: conclusione sporcata e corner per il Sassuolo.

17′ Perde l’attimo per concludere Akinsanmiro che poi serve Yepes, il tentativo dal limite dello spagnolo è da dimenticare: palla sul fondo.

13′ Super parata di Vismara! Ancora protagonista il portiere blucerchiato: Mulattieri scucchiaia per Thorstvedt che calcia al volo, grande reattività dell’estremo difensore della Samp che sventa la minaccia.

11′ Arriva il primo lampo del Sassuolo: avanza Thorstvedt che mette in mezzo per Mulattieri. Il centravanti anticipa Ferrari, controlla e calcia, ma Vismara riesce ad opporsi e spedire in corner.

9′ Arriva la prima ammonizione della gara: ancora Sekulov pericoloso palla al piede, steso da Thorstvedt. Si lamenta Tutino che voleva il vantaggio, visto che il 10 stava portando avanti l’azione offensiva.

5′ Azione personale di Sekulov che accelera sulla fascia sinistra prima di rientrare e calciare con il destro, pallone sull’esterno della rete.

2′ Muove palla la Sampdoria in questo avvio di gara. Il Sassuolo lascia ai difensori blucerchiati la possibilità di impostare ma chiude bene la zona centrale del campo.

Si parte! Primo possesso per i padroni di casa.

Primo Tempo

Grande rappresentanza di tifosi blucerchiati al Mapei Stadium, nonostante la bassa posizione della classifica e la pioggia che si sta abbattendo sull’impianto. Squadre che intanto entrano ora sul terreno di gioco.

Il tecnico blucerchiato compie una sola modifica rispetto alla formazione che ha pareggiato contro il Catanzaro: Vismara per Silvestri, con quest’ultimo nemmeno convocato. Dunque, i giocatori di movimento rimangono gli stessi, panchina per Leonardi, Pedrola e il rientrante Coda.

Le formazioni ufficiali:

Sassuolo (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Pieragnolo; Obiang, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Mulattieri. A disposizione di mister Fabio Grosso: Satalino, Doig, Ghion, Iannoni, Kumi, Lovato, Miranda, Missori, Moro, Pierini, Russo, Volpato.

Sampdoria (4-2-3-1): Vismara; Venuti, Ferrari, Riccio, Ioannou; Yepes, Meulensteen; Akinsanmiro, Tutino, Sekulov; La Gumina. A disposizione di mister Andrea Sottil: Ghidotti, Bellemo, Benedetti, Coda, Depaoli, Giordano, Kasami, Leonardi, Pedrola, Ricci, Veroli, Vulikic.

Dirige l’incontro Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. Gli assistenti sono Costanzo e Ceolini, quarto ufficiale Rinaldi. Al VAR Volpi e Di Paolo.

Reggio Emilia. Per la Sampdoria arriva l’esame più difficile nel momento più difficile. Oltre alla situazione di classifica sempre più preoccupante, anche il calendario mette paura ai blucerchiati: Sassuolo, Spezia e Cremonese le prossime tre avversarie. Si prospetta quindi un filotto decisamente complicato che si apre con la trasferta emiliana di questo pomeriggio. Contro i neroverdi, primi in classifica, la Samp vuole interrompere la striscia di cinque partite consecutive senza vittorie.

Non solo il Sassuolo è in testa al campionato, ma è anche la squadra con più gol segnati, 31. Al contrario, solo la Carrarese ha subito più reti della Samp in trasferta, ben 15. La sconfitta 6-1 contro il Milan in Coppa Italia potrebbe dare meno sicurezze ai neroverdi che, comunque, rimangono i grandi favoriti del match. Del resto la Samp è distante dalle prime posizioni e deve allontanarsi al più presto dalla zona playout. Proprio per questo un risultato negativo potrebbe portare già stasera ad un avvicendamento in panchina. Il futuro di Andrea Sottil dipende anche da questa sfida, nel giorno in cui torna a disposizione un pilastro di questa squadra, Massimo Coda.