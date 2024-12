“Sapore di mare”, 170 bambini coinvolti in eventi e laboratori per scoprire il mondo della pesca

Genova. Sono stati 170 i bambini delle scuole primarie che hanno partecipato a Sapore di Mare, la giornata di eventi e laboratori organizzata da Regione Liguria per far scoprire ai più piccoli tutti i segreti del mondo marino. Gli studenti, seguiti dagli esperti di Orientamenti, si sono radunati negli spazi del Blue District al Porto Antico di Genova per prendere parte a un’ampia gamma di attività, tutte pensate per far conoscere ai bambini le tante risorse offerte dal mare e il loro utilizzo sostenibile tramite un approccio ludico e creativo.

“Non posso che essere soddisfatto per il gran numero di bambini che hanno partecipato a Sapore di Mare, un’iniziativa che abbiamo voluto proprio per contribuire a diffondere la conoscenza del mondo della pesca tra i più piccoli – commenta il vice presidente e assessore con delega alla Pesca Alessandro Piana –. È un settore che da secoli riveste una grande importanza per l’economia ligure, ed è quindi fondamentale che i nostri ragazzi possano scoprirlo già tra i banchi di scuola, approfondendo anche temi complessi come la sostenibilità ambientale e la tutela delle risorse ittiche. Alla pesca sono collegate anche tante tradizioni della nostra Regione, a cominciare da quelle gastronomiche: tradizioni che, grazie ai laboratori organizzati questa mattina, gli studenti hanno potuto conoscere meglio, mettendosi in gioco in prima persona”.

“Quella di oggi è stata una mattinata preziosa per i bimbi, che hanno appreso i principi della pesca sostenibile e conosciuto gli attrezzi e i segreti del mestiere – commenta l’assessore regionale alla Formazione Simona Ferro – La Liguria è una delle poche Regioni italiane che fa attività di orientamento già a partire dalla scuola primaria: vogliamo accompagnare fin da subito i bambini nella scelta del proprio futuro”.

“L’entusiasmo, la curiosità e la grande partecipazione riscontrate da Sapore di Mare dimostrano quanto sia vincente la scelta di Regione Liguria di investire risorse del Fondo sociale europeo nell’orientamento precoce – sottolinea l’assessore regionale alla Programmazione FSE Marco Scajola -. Numerosi studi dimostrano che questo tipo di attività, proposte con continuità attraverso Orientamenti, possono essere fondamentali nella crescita dei più piccoli. Ci confermiamo dunque, ancora una volta, Regione all’avanguardia nel settore e rinnoviamo la nostra vicinanza continua a bambini, ragazzi e famiglie”.

Sono stati vari i laboratori organizzati da Sapore di Mare, messi a punto per fornire una visione completa del mondo della pesca, settore di primaria importanza per l’economia regionale e con una secolare tradizione in tutto territorio ligure. Con “Scopri i segreti della salagione e diventa Mastro Acciugaio” gli alunni, muniti di guanti e grembiule, hanno realizzato un barattolo di acciughe sotto sale da portare a casa, ripercorrendo nel frattempo l’antica storia di questa tecnica di conservazione; ne “Il pescatore di taglie” i bambini hanno affrontato, con un approccio ludico ma approfondito, il tema del delicato rapporto tra le necessità alimentari umane e l’utilizzo delle risorse ittiche; in “Alla scoperta dei nodi e degli attrezzi da pesca” due pescatori della Darsena di Genova hanno mostrato i loro ‘ferri del mestiere’, raccontando le caratteristiche del loro lavoro, mentre un biologo specializzato ha parlato ai bambini dei risvolti scientifici connessi all’attività della pesca e del tema della sostenibilità in questo settore.

Hanno preso parte a “Sapore di Mare” gli studenti degli istituti comprensivi Barabino, Terralba, Prà, Centro Storico e della scuola primaria paritaria Sant’Antonio. Alle classi partecipanti sono stati consegnati dei cartelloni sul mondo marino e le sue risorse da portare a scuola.

L’evento, finanziato da Regione Liguria (Assessorato Agricoltura, Pesca e Acquacoltura) e dal Fondo Sociale Europeo, è stato organizzato da Orientamenti in collaborazione con Agenzia in Liguria e Alfa Liguria; partner GAL FISH Liguria.