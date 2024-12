Sanna e Ioculano (Pd) in visita al Galliera per visionare il progetto del nuovo ospedale

Genova. Il capogruppo del Partito Democratico in Regione Armando Sanna e il consigliere regionale del Pd Enrico Ioculano hanno incontrato ieri, all’Ospedale Galliera, il direttore generale il dottor Francesco Quaglia e il vice presidente l’ingegnere Giuseppe Zampini.

Durante l’incontro i consiglieri hanno visionato il progetto per il nuovo Galliera e ascoltato le necessità e le difficoltà che vive l’ospedale.

“Il progetto del nuovo ospedale Galliera – dichiarano Sanna e Ioculano – è un progetto importante per rafforzare la rete ospedaliera ligure. Come ha già dichiarato Andrea Orlando in campagna elettorale, come Partito Democratico siamo favorevoli alla sua realizzazione, perché garantirebbe una struttura nuova e più funzionale sia per i pazienti sia per gli operatori sanitari. Ad oggi la struttura vive grosse difficoltà logistiche che la rendono meno attrattiva per nuove professionalità che potrebbero arrivare da fuori sia per i pazienti stessi”.

“L’ospedale Galliera è fondamentale per Genova e la Liguria e non si può rischiare la sua chiusura né il suo indebolimento. Va invece rafforzato, perché chi lavora al suo interno possa essere valorizzato e si possa dare ai cittadini la migliore assistenza sanitaria e cura possibili, quello che già oggi viene fatto tra mille sforzi e sacrifici da parte di medici, infermieri e professionisti. Come Partito Democratico ci impegneremo perché l’ospedale rimanga attrattivo e possa continuare ad essere punto di riferimento della sanità ligure. Per questo speriamo che ci sia un incontro tra i comitati, che oggi si sono detti contrari alla costruzione, e la direzione del Galliera per trovare la sintesi migliore.”