Sanità, Pastorino: “A Ronco Scrivia 200 persone in attesa al freddo, Bucci non ha una strategia”

Genova. “Scene vergognose a Ronco Scrivia, dove oltre 200 persone, tra cui anziani e fragili, sono state costrette a trascorrere ore al freddo in attesa di un servizio sanitario che dovrebbe essere garantito senza disagi”. A denunciarlo è il consigliere regionale della Lista Orlando Gianni Pastorino, che poi commenta: “Il caos di questa mattina è l’ennesima dimostrazione della totale inadeguatezza della gestione sanitaria da parte della giunta Bucci, che si ostina a ignorare i problemi strutturali e a non fornire soluzioni concrete alle cittadine e ai cittadini.

Gli utenti erano in coda per formalizzare il cambio di medico di famiglia. “Questa situazione è solo la punta di un iceberg che dimostra, nonostante le rassicurazioni della giunta Bucci, la fragilità della nostra struttura sanitaria. È un problema che si amplifica ulteriormente nelle aree interne, dove manca un vero pensiero da anni – prosegue Pastorino -. Oggi si parla di un problema informatico, ma è evidente come nelle aree interne ci sia anche una difficoltà cronica legata alla carenza di medici, dovuta in parte a questioni contrattuali nazionali. Basta che un medico di medicina generale vada in pensione per lasciare migliaia di persone senza assistenza territoriale”.

“Il problema è politico e fa più rumore quando, come in questo caso, decine di persone sono state lasciate al freddo, ma situazioni di questo tipo si verificano settimanalmente in tutte le Asl della Liguria. Non c’è una strategia chiara su come costruire una sanità territoriale di supporto e cura nel nostro entroterra. A questa fragilità si aggiunge l’enorme difficoltà legata ai trasporti e a un territorio abbandonato, dove le stesse ambulanze faticano a raggiungere le aree che necessitano di assistenza”.

“Anche le misure adottate da questa giunta per far fronte alle feste natalizie saranno inefficaci: sono i soliti pannicelli caldi, già sperimentati negli anni scorsi con scarsissimo successo. Misure inutili e prive di una visione strategica”, conclude Pastorino.