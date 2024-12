Sanità, Natale (Pd): “Il Consiglio superiore di Bucci è una scatola vuota, confermati i nostri timori”

Genova. “La delibera con cui la giunta istituisce il Consiglio superiore di sanità ligure conferma tutti i nostri timori. Non solo disattende i roboanti annunci fatti durante la conferenza di presentazione della giunta, ma soprattutto conferma che si tratta di un Consiglio superiore di sanità molto lontano da quello nazionale a cui Bucci diceva di guardare. Di fatto ne ha preso solo il nome”. Così in una nota Davide Natale, consigliere regionale e segretario regionale del Partito Democratico.

“Anche i più ottimisti saranno sicuramente rimasti delusi perché si sono trovati di fronte a una scatola vuota – attacca Natale -. I tredici membri annunciati e che dovevano essere la struttura portante sono svaniti nel nulla e il vice assessore Bassetti è diventato un coordinatore fantasma, non c’è traccia neanche di lui. Dovrebbero chiedere i danni d’immagine perché dopo essere stati presentati e virtualmente nominati con tanto di fanfara e di presenza sul sito istituzionale della Regione Liguria si sono dissolti come neve al sole”.

In realtà Bucci e l’assessore Nicolò, dopo la prima seduta di giunta la settimana scorsa, avevano spiegato che la nomina formale di Bassetti sarebbe arrivata in seguito con un decreto del direttore del dipartimento area salute “su indicazione” del presidente e dell’assessore. Allo stesso modo i componenti saranno individuati e nominati “su proposta” del coordinatore. Peraltro lo stesso Natale aveva rimarcato nell’occasione: “Il coordinatore non lo nomina il presidente né l’assessore, ma un dirigente apicale della Regione, senza che a monte ci sia una procedura”.

“La prima grande mancanza di questo consiglio è l’assenza dei rappresentanti di tutti gli ordini delle professioni sanitarie e la strategia su cui si basa – prosegue la nota odierna del segretario regionale dem -. Mentre quello nazionale mette al centro tutti gli ordini professionali e le loro professionalità, affiancati anche da esperti in materie giuridiche, economiche e sanitarie quello ligure si occupa della materia sanitaria in modo verticale e non collegiale, puntando su singole tematiche come testa-collo; veterinaria; diagnostica per immagini. Quello che sarebbe stato utile alla sanità ligure, invece, sarebbe stato un organismo dove le varie professionalità si incontravano, esperti non solo in materia sanitaria, ma anche giuridica, appunto, per avanzare proposte normative o nuovi regolamenti o dare suggerimenti sull’organizzazione della rete ospedaliera. Sarebbe stato utile un organismo in cui discutere realmente dei bisogni della sanità ligure, non un distributore di poltrone. Altro che Consiglio superiore di sanità nazionale, qui siamo distanti anni luce, se si vuole fare il bene della sanità ligure si guardi veramente a quel modello e non solo a parole”.