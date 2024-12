Sanità, anche Giordano (M5s) visita il Galliera: “Pronto soccorso intasato ma per Bucci nessuno allarme

Genova.“Per il presidente Bucci, la situazione al Galliera oggi era tutto sommato accettabile. Domanda: ma il sopralluogo sbandierato sui social lui l’ha fatto nello stesso ospedale che poche ore dopo la sua uscita “a sorpresa” ho visitato io? Viviamo sullo stesso pianeta?”

Così, a margine del sopralluogo pomeridiano al PS del Galliera, il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano commentando il post del presidente di Regione.

“Alle 17.00, il Pronto Soccorso era letteralmente intasato, con più di 100 pazienti. Decine di questi erano ancora in attesa. Sui volti dei sanitari si leggeva chiaramente l’imbarazzo di chi vorrebbe dare risposte celeri e assistenza in tempi accettabili. Bucci pretende di derubricare l’emergenza odierna a “qualche criticità”. Qualcuno gli ricordi che la campagna elettorale è finita ed è ora di mettere a terra soluzioni credibili. Anziché pretendere che i direttori taglino l’impossibile, perché non comincia lui a dare il buon esempio intervenendo sul carrozzone Alisa(che di soldi se ne mangia parecchi!)? Contestualmente costruisca un vero piano sanitario che suddivida le urgenze dalla medicina territoriale e dalle liste di attesa”.

“Dire che è tutto in ordine significa affermare il falso. La verità la conoscono tutti. Gli operatori sanitari lavorano in condizioni precarie e basterebbe parlare con loro per rendersene conto. I PS sono spesso intasati e il più delle volte i pazienti attendono di essere visitati in barella in camera calda, luogo inidoneo. Per Bucci, basterebbe rivolgersi ai medici di famiglia. Peccato che i cittadini lamentano l’impossibilità di parlare persino con la guardia medica. Il presidente scenda sulla terra e visiti i pronto soccorso con obiettività”.