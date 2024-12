Si rompe un tubo dell’acqua in via Bologna, Santo Stefano “a secco” per decine di abitazioni

Genova. Giornata di Santo Stefano “a secco” per i residenti di San Teodoro a causa di un guasto alla rete idrica che ha costretto Iren a interrompere la fornitura di acqua.

Il guasto si è verificato in via Bologna, e ha coinvolto numerose utenze. A causarlo la rottura di un tubo, che ha contestualmente rotto anche l’asfalto.

Sul posto, oltre ai tecnici Iren per la riparazione, anche la polizia locale. Parecchi i disagi per chi, in questa giornata di festa ancora caratterizzata da pranzi e ore a casa, si è ritrovato senz’acqua.