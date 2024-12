Si ferisce a una coscia mentre taglia la carne, macellaio in ospedale

Genova. Si è tagliato la coscia con il coltello che stava usando per tagliare la carne, una ferita che ha richiesto il trasporto in ospedale per la sutura.

È successo mercoledì mattina in una macelleria di via Gian Battista Monti, a Sampierdarena. Il macellaio, un uomo di 45 anni, è stato subito soccorso dall’automedica e poi, alla luce della ferita, è stato deciso il trasporto all’ospedale Villa Scassi con l’ambulanza.

Sul posto è intervenuta la polizia e il nucleo Psal dell’Asl 3 per gli accertamenti del caso. Le condizioni del 45enne non sono comunque preoccupanti.