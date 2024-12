Sampdoria-Spezia 0-0: applausi al termine della gara, i blucerchiati creano due palle gol poi soffrono nel finale

Genova. Non sono arrivati i tre punti, ma il pareggio tra Sampdoria e Spezia può essere considerato un buon punto per i blucerchiati contro un avversario tosto con un buon mix di fisico e tecnica. Finisce 0-0 dopo un primo tempo più equilibrato e una ripresa con la Sampdoria che ha creato due occasioni da rete con Coda e poi ha sofferto nell’ultima parte della partita. Applausi del Ferraris a fine partita, con i tifosi che hanno riconosciuto ai giocatori l’impegno durante i 90 minuti dopo che all’ingresso in campo nel riscaldamento avevano esposto uno striscione eloquente a tirare fuori gli attributi.

Semplici sceglie Meulensteen centrale e la mossa si rivela positiva in quanto l’olandese non solo riesce a contenere Francesco Pio Esposito, ma anche a essere riferimento per la costruzione dal basso.

Ricci, alla prima presenza in questa stagione, è in mediana. Per lui una prestazione ampiamente sufficiente. Il 3-5-2 di mister Semplici si completa con il ritorno di Coda e Tutino dal primo minuto, Depaoli a destra e Ioannou a sinistra con Bellemo e Benedetti mezzali.

Partita equilibrata e combattuta, con diversi momenti in cui il gioco è rimasto fermo per l’intervento di medico e massaggiatore.

Primo tempo

Nel primo tempo l’unico squillo blucerchiato è al 6′ quando Tutino conquista palla in velocità, arriva al limite e appoggia per Depaoli: diagonale fuori non di molto.

Sono gli ospiti ad andare vicino alla rete del vantaggio al 16′: retropassaggio errato Depaoli a Di Serio, ma l’attaccante spezzino spedisce sull’esterno della rete.

In cronaca anche una punizione di Tutino al 38′ di poco alta sopra la traversa. Semplici costretto al cambio al 24′ Ioannou, caduto male proprio nell’azione più pericolosa dello Spezia, non ce la fa per problemi al costato. Dentro Barreca.

Secondo tempo

Nella ripresa, senza cambi almeno all’inizio, arriva la palla gol per Coda (47′): cross di Bellemo, stacco perfetto del numero 9 e Gori si supera volando a togliere la palla destinata in rete.

Il portiere dello Spezia dice di no sempre a Coda al 63′ respingendo coi pugni il tiro al volo di prima intenzione dopo una respinta di testa della difesa su calcio piazzato di Ricci.

Doppio cambio nello Spezia: fuori Di Serio per Degli Innocenti e Bandinelli per Colak e arriva il momento peggiore per i blucerchiati che si complicano anche la vita al 68′ con un passaggio sanguinoso di Ricci che sbaglia tutto e favorice Colak, Barreca riesce a recuperare una situazione pericolosa. Lo Spezia alza il baricentro e Ghidotti sale in cattedra al 72′ , bravo a deviare il colpo di testa ravvicinato di Wisniewski su cross di Francesco Pio Esposito.

Finisce la partita di Ricci per Akinsanmiro ed è ancora lo Spezia a concludere verso la porta di Ghidotti, che fa buona guardia al 75′ su un tiro al volo angolato di Degli Innocenti.

Arriva il momento di Kasami e Borini per Benedetti e Coda.

Il portiere blucerchiato è bravissimo anche all’88’ a smanacciare su una traettoria stranissima del pallone colpito di testa da Francesco Pio Esposito su cross di Elia. Il finale è tutto in apnea, con lo Spezia che batte un paio di calci d’angolo, ma la diga blucerchiata regge.

La cronaca live

95′ Miracolo di Ghidotti sul colpo di testa ravvicinato di Francesco Pio Esposito, ancora angolo, ma la partita sarebbe terminata. Sulla battuta arriva ancora il tiro di Degli Innocenti sopra la traversa

94′ Ammonizione per Kasami, proteste

91′ Barreca salva su tiro di Falcinelli: colpo di testa a deviare in corner.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero

89′ Cambio nello Spezia, che gioca la carta Falcinelli al posto di Nagy

88′ Ghidotti! Traettoria stranissima del pallone colpito di testa da Francesco Pio Esposito su cross di Elia, il portiere mette in angolo una palombella pericolosa

84′ Tutino vede Depaoli in area, il numero 23 gira il pallone verso la porta con la punta del piede senza troppa convinzione

82′ Doppio cambio nella Sampdoria fuori Benedetti per Kasami e Coda per Borini

80′ Ancora Spezia in avanti, sponda di testa di Aurelio per Colak, ma il colpo di testa è impreciso

76′ Nello Spezia fuori Reca per Aurelio

75′ Occasione Spezia: tiro al volo di Degli Innocenti su una palla vagante, ancora bravo Ghidotti a deviare in corner in tuffo. Sugli sviluppi fallo in attacco fischiato allo Spezia

74′ Cambio nella Sampdoria: esce Ricci per Akinsanmiro

72′ Ghidotti! Bravo a deviare il colpo di testa ravvicinato di Wisniewski su cross di Francesco Pio Esposito

71′ Sulla battuta del fratello Francesco Pio, Ghidotti esce coi pugni, l’azione prosegue e Depaoli si prende un giallo per un intervento in scivolata in ritardo su Degli Innocenti

70′ Punizione dello Spezia dal limite: batte Salvatore Esposito, la barriera devia in corner

68′ Passaggio sanguinoso di Ricci che sbaglia tutto e favorice Colak, Barreca riesce a recuperare una situazione pericolosa, mettendo il pallone in fallo laterale

65′ Doppio cambio nello Spezia: fuori Di Serio per Degli Innocenti e Bandinelli per Colak

63′ Occasione Sampdoria: ancora Gori dice di no a Coda che al volo col destro aveva indirizzato a rete una respinta di testa della difesa su calcio piazzato di Ricci. La palla resta in gioco e alla fine Meulensteen prova il rasoterra, ma non trova la porta. Proteste perché i blucerchiati volevano un angolo per una presunta deviazione

59′ Altro corner per lo Spezia, ma Benedetti si accorge di un tentativo di scambio corto e anticipa tutti guadagnando anche un fallo laterale

50′ Corner per lo Spezia battuto da Salvatore Esposito sul primo palo: Reca prova a girare di testa senza impensierire Ghidotti

47′ Occasione clamorosa per la Sampdoria: Gori vola e smanaccia su un colpo di testa di Coda destinato ad andare in gol. Stacco perfetto del numero 9 su cross di Bellemo

46′ Si riparte senza cambi, con la Sampdoria che ora attacca verso la Sud

Primo tempo che termina 0-0 tra Sampdoria e Spezia. Partita equilibrata e combattuta con gli aquilotti che hanno avuto l’occasione da rete più nitida di questa prima parte di gara al 16′ per un regalo di Depaoli a Di Serio con un retropassaggio sbagliato su cui si avventa l’attaccante spezzino spedendo però sull’esterno della rete. Semplici sceglie Meulensteen centrale e la mossa si rivela positiva in quanto l’olandese non solo riesce a contenere Francesco Pio Esposito, ma anche a essere riferimento per la costruzione dal basso.

Ricci, alla prima presenza in questa stagione, è in mediana. Il 3-5-2 di mister Semplici si completa con il ritorno di Coda e Tutino dal primo minuto, Depaoli a destra e Ioannou a sinistra con Bellemo e Benedetti mezzali.

Unico squillo blucerchiato, al 6′ quando Tutino conquista palla in velocità, arriva al limite e appoggia per Depaoli: diagonale fuori non di molto. In cronaca anche una punizione di Tutino al 38′ di poco alta sopra la traversa. Semplici costretto al cambio: al 24′ Ioannou, caduto male proprio nell’azione più pericolosa dello Spezia, non ce la fa per problemi al costato. Dentro Barreca. Possesso palla leggermente a favore dello Spezia, Sampdoria che comunque sembra essere più concentrata su tutte le fasi di gioco.

45+3 Ammonizione per Tutino, fallo su Wisniewski

45′ Cinque minuti di recupero

43′ Gioco fermo per un intervento di Depaoli su Reca, che resta a terra

38′ Batte la punizione Tutino, palla che scende non abbastanza e si spegne di poco sopra la traversa

36′ Ammonizione per Hristov, intervento duro su Coda. Punizione da posizione interessante per la Sampdoria

24′ Ioannou non ce la fa: entra Barreca

22′ Ammonizione per Bandinelli, che atterra Venuti lanciato verso la tre quarti avversaria

16′ Occasione Spezia: Ioannou atterra male dopo un salto e resta a terra, lo Spezia prosegue a giocare e la Sampdoria rischia grossissimo perché Depaoli in area fa un retropassaggio corto favorendo Di Serio che spreca tutto con un sinistro sull’esterno della rete

15′ Calcio piazzato di Salvatore Esposito lungo per tutti, Ghidotti fa suo il pallone

13′ Battuta profonda di Ricci sul secondo palo, ma è lo Spezia a liberare l’area

12′ Corner guadagnato dalla Sampdoria: Tiro dal limite di Tutino deviato sul fondo.

6′ Primo squillo blucerchiato, Tutino conquista palla in velocità, arriva al limite e appoggia per Depaoli: diagonale fuori non di molto

5′ Calcio piazzato dello Spezia, sponda di Hrjstov di testa verso il centro dell’area, Francesco Pio Esposito prova la rovesciata, palla fuori

1′ Partiti con palla allo Spezia, in maglia nera, che attacca verso la Sud in questo primo tempo. Sampdoria schierata con un 3-5-2 con Meulensteen centrale vista l’assenza di giocatori di ruolo

‘Giocatori e società, da oggi non avete più scuse. Fuori i coglioni’. La Sud accoglie in modo inequivocabile la Sampdoria all’ingresso in campo durante il riscaldamento per la partita casalinga contro lo Spezia, in programma alle 17.15 al Ferraris ed esordio di mister Leonardo Semplici sulla panchina blucerchiata.

Novità in formazione: in porta c’è Ghidotti, Coda, Benedetti e Tutino dal primo minuto, Akinsanmiro in panchina, c’è Ricci alla prima presenz in questa stagione. Anche Depaoli tra gli 11 titolari.

In tribuna c’è Fabio Quagliarella, accolto da un’ovazione da parte dei suoi tifosi. All’ingresso delle squadre in campo Semplici va dritto a salutare il collega D’Angelo ancor prima di sistemarsi in panchina.

Ecco le formazioni in campo.

Sampdoria: Ghidotti, Venuti, Meulensteen, Riccio, Depaoli, Bellemo, Benedetti (82′ Kasami), Ricci (74′ Akinsanmiro), Ioannou (24′ Barreca), Tutino, Coda (82′ Borini).

Allenatore: Semplici.

A disposizione: Vismara, Silvestri, Pedrola, Yepes, Vulikic, Leonardi, Veroli, Sekulov.

Spezia: Gori, Wisniewski, Hristov, Mateju, Elia, Nagy (89′ Falcinelli), Salvatore Esposito, Bandinelli (65′ Colak), Reca (76′ Aurelio), Di Serio (65′ Degli Innocenti), Francesco Pio Esposito.

Allenatore: D’Angelo.

A disposizione: Sarr, Mascardi, Ferrer, Soleri, Aurelio, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Bertola.

Arbitro: Aureliano di Bologna

Ammoniti: Tutino, Depaoli, Kasami (Sa); Bandinelli, Hristov (Sp)

Spettatori: abbonati 19.405 rateo 195.258,62; paganti biglietti 1.412 incasso 28.595