Sampdoria, Sottil: “Sono sereno. I tifosi hanno il diritto di fischiare ma il nostro compito è lavorare sul campo e isolarci”

Genova. “Il mio e il nostro compito è quello di lavorare sul campo e isolarci da tutto quello che è chiaramente l’esterno. Siamo noi i primi ad essere scontenti. Questo l’ho detto e lo ripeto, ma anche gli stessi calciatori. Ho visto una settimana di grande responsabilità e senso di appartenenza“.

Inizia così la conferenza stampa di Andrea Sottil in vista della partita di domani al Mapei Stadium contro la capolista Sassuolo. Il tecnico blucerchiato, come ha sottolineato in apertura, nota dei buoni segnali dalla sua squadra: “C’è voglia di cavalcare e non subire questo momento e la settimana di ragazzi l’hanno svolta bene con determinazione e concentrazione. Sicuramente siamo consapevoli che andiamo ad affrontare una squadra molto forte che ha grandi qualità consapevoli che sarà una partita tosta. Ma sono sicuro che anche Sassuolo non sarà molto contento di affrontare la Sampdoria. Abbiamo le nostre qualità, la nostra identità e la determinazione per imporci e fare la nostra partita. Creargli problemi e andare a giocare per prendere punti importanti“.

Il nuovo sistema di gioco (il 4-2-3-1) è in fase di perfezionamento: “Chiaramente a Palermo era la prima volta che andavamo in campo così ed era normale aspettarsi non sicuramente una partita spumeggiante. Però c’è stata la voglia di interpretare quello che gli ho chiesto. Secondo me con il Catanzaro, al di là che poi la vittoria non è venuta, la squadra secondo me è migliorata, cresciuta anche sotto l’aspetto del gioco. Ma anche di stare ordinati, facendo una fase difendente molto concentrata. Mi aspetto un ulteriore miglioramento anche perché abbiamo avuto una settimana in più per rodare un po’ tutto il sistema di gioco, quindi mi aspetto dei miglioramenti anche domani a Sassuolo”. Su Berardi: “Lo conosciamo tutti, è un giocatore che quando ha la palla sposta gli equilibri ed è sempre capace di inventare qualcosa. Ha il colpo sempre pronto. Quindi noi dobbiamo essere molto bravi a limitarlo. Ci siamo preparati per questo”.

Su Tutino: “Gennaro è un giocatore forte, un leader di questa squadra. Ha fatto cinque gol, è consapevole anche lui che può fare di più. Era dispiaciutissimo per quanto riguarda il tapping del possibile 4-3, ma è assolutamente sereno. Invece ho visto come i suoi compagni mi dicevano di lavorare con grande determinazione, con grande senso di responsabilità per cercare di migliorare tutto quello che è l’aspetto tecnico-tattico del campo, che poi è la cosa più importante quella. Lavorando sempre, io dico sempre, anche una leggera spegiudicatezza e serenità, perché poi bisogna andare in campo così”. Sul momento di difficoltà: “Sicuramente siamo tutti consapevoli, però bisogna avere anche la capacità di essere sereni e di andare a giocare la partita di calcio con i nostri concetti, ma anche con lucidità e leggerezza. Altrimenti poi si rischia di entrare in campo con un mattone sulla testa e poi secondo me questo è un po’ peggio. Quindi parlo sempre di serenità, il giusto mix”.

Si rivedrà tra i convocati anche Massimo Coda: “Sta bene, abbiamo recuperato, è a disposizione. Chiaramente l’autonomia è limitata, ma questo è normale. Però l’ho visto bene, l’ho visto disinvolto anche nei 20-25 minuti che ha fatto contro la Primavera. L’ho visto bene, molto reattivo. Ha recuperato molto bene”. Sul parco portieri: “Il portiere io lo tratto come giocatore di movimento, quindi faccio delle scelte, faccio questo di mestiere, sicuramente la prestazione non è stata di livello. Ho tre portieri, quattro contando anche Ravaglia. Sono tutti forti, bravi e pronti. Io faccio valutazione di campo e quindi domani se dovrà scegliere diversamente sceglierò”.

Sottil comprende la contestazione della tifoseria dopo il triplice fischio della scorsa partita contro il Catanzaro: “Abbiamo vissuto comprendendo i tifosi perché alla fine hanno cantato e ci hanno sostenuto per tutta la partita. Io la penso così, la vedo così. Il grande attaccamento, la grande intelligenza e passione l’hanno dimostrata durante la partita. A fine partita hanno un diritto di fischiare. L’abbiamo portata a casa e ci siamo messi a lavorare e adesso dobbiamo dare risposte domani. È uno stimolo perché dimostrazione dei fischi dei tifosi, che sono scontenti e si aspettano di più da noi. Dobbiamo fare di più“. E sulla sua posizione in panchina: “Io faccio questo lavoro e so benissimo quali sono i lati positivi e i lati negativi. Sono sereno, ma lo dico perché lo sono. Parlo spesso col direttore, col presidente: c’è piena totale fiducia, confronto e so benissimo che dobbiamo migliorare la classifica. Migliorare la classifica vuol dire fare punti importanti. Però sono sereno, l’ho già detto. Le responsabilità si dividono sempre tra tutti. Sicuramente io ho un ruolo di responsabilità, non sono l’unico però: siamo tutti insieme, società, allenatore, calciatori. Io mi prendo le mie, sono sereno e molto concentrato sul lavoro e sulla partita di domani, come sempre“.