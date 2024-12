Sampdoria, Sottil non dirigerà l’allenamento di oggi: si attende solo l’ufficialità dell’esonero

Bogliasco. Sarà Alessio Aliboni, collaboratore tecnico della Sampdoria, a dirigere l’allenamento della prima squadra oggi. Lo confermano fonti societarie e questo è l’ultimo atto prima dell’ufficialità dell’esonero di mister Andrea Sottil dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo al Mapei Stadium.

Andrea Sottil ha lasciato il Mugnaini e la comunicazione ufficiale è attesa nel pomeriggio.

Intanto la Federclubs ha diramato un comunicato che appunto mostra qualcosa di più pesante rispetto alla necessità dell’avvicendamento sulla panchina: “Oltre 2000 sampdoriani hanno seguito con amore la squadra a Reggio Emilia, affrontando neve e pioggia. Oltre 2000 sampdoriani hanno assistito all’ennesima prestazione indecente, una squadra alla deriva con un allenatore in evidente confusione da tempo. Del progetto calcistico a cui tutti ambivamo ad inizio stagione restano solo tante promesse: la proprietà deve ora chiarire cosa sta succedendo alla Samp, identificare gli errori per porre rimedio, per quanto possibile, nel breve termine. Le lacune tecniche di alcuni tesserati non possono giustificare i vergognosi risultati di questi mesi. Le distanze che tuttora dividono l’ambiente societario dai suoi tifosi pesano ancora di più in questi frangenti; che sia chiaro a tutti che far parte dell’Uc Sampdoria comporta delle responsabilità verso un pubblico unico, generoso, sempre presente. È ora di voltare pagina”.