Sampdoria, Semplici si presenta: “Dobbiamo cambiare il trend, possiamo risalire la classifica ma non so dirvi fino a dove”

Genova. E’ iniziata ufficialmente l’era Leonardo Semplici alla Sampdoria. Il tecnico è arrivato nella giornata di martedì e ha svolto alcuni allenamenti con la squadra ma, come confermato dallo stesso tecnico alla prima conferenza, si è lavorato soprattutto sulla testa dei giocatori tralasciando (per il momento) il derby ligure con lo Spezia.

La Sampdoria in questo momento è al quindicesimo posto in classifica con diciassette punti, la zona play off è lontana 5 punti. Mister Semplici è chiamato quindi ad una rimonta in classifica, per ottenere almeno l’obiettivo minimo dei play off, ma soprattutto è chiamato a rimettere insieme i cocci di una squadra che, dal punto di vista mentale, non è tranquilla e manca di serenità e spensieratezza.

In conferenza si è presentato anche il direttore sportivo Pietro Accardi che ci ha tenuto, in primis, a ringraziare ormai l’ex tecnico della Sampdoria, Andrea Sottil.

“Voglio ringraziare mister Sottil, purtroppo le cose non sono andate come speravamo ma la responsabilità non è solo sua. Un esonero è una sconfitta per tutti, se oggi siamo qui a presentare il terzo allenatore è ovvio che qualcosa abbiamo sbagliato. Oggi si volta pagine e siamo contenti di farlo con mister Semplici: lo abbiamo scelto e voluto. E’ un allenatore esperto, conosce la categoria e ha vinto tutti i campionati fino alla Serie B, ma soprattutto sa entrare nella testa dei calciatori”, afferma Accardi.

“Ringrazio la società per aver messo a disposizione altri fondi. In bocca al lupo mister”, conclude il direttore sportivo.

Poi la parola è passata a mister Semplici: “Sono arrivato per cercare di invertire il trend della Sampdoria, sono felicissimo di questa chiamata e volevo mettermi in discussione. Ringrazio per questa possibilità importante: una piazza bella con un passato orgoglioso, mi auguro che possa contribuire a far tornare la Sampdoria nella categoria che le spetta”.

“Ho trovato un gruppo che da subito mi sta dando ascolto, gli allenamenti sono stati pochi. Mi piace molto parlare con loro e trovare la chiave con ognuno. La classifica mi sorprende perché il gruppo c’è ed è importante. Ora dobbiamo ripartire quasi da zero, non voglio stravolgere niente ma cerco di dare valore a questi ragazzi, il passato conta poco, conta quello che faremo da sabato in poi. Dobbiamo switchare”, afferma il tecnico.

La Sampdoria in questo momento ha difficoltà soprattutto nel reparto difensivo viste le assenze Bereszynski, Romagnoli e Ferrari: “Vero, in difesa siamo in difficoltà ma conoscevo la situazione. Però baso le mie scelte per quello che vedo negli allenamenti, la squadra è stata costruita per giocare in un certo modo e per ora non stravolgeremo nulla, dopo si vedrà. La squadra deve avere un equilibrio importante, dovremmo subire meno gol perché è fondamentale. Attraverso il lavoro miglioreremo”.

Ai blucerchiati è stato imputato spesso di aver cambiato troppe formazioni, di non esserci un 11 titolari. Mister Semplici ha fatto il punto anche sulla questione singoli e gerarchie: “Chiaro che giocatori base ce li ho in testa poi il campo mi dirà se ho ragione o no. Oggi il calcio è cambiato, 5 cambi possono cambiare una partita. Sono tutti titolari ma ci sono quelli da 15 da 8 o 6 partite, devono essere i calciatori a mettermi in difficoltà. Non ci sono gerarchie, i titolari me li darà il campo”.

Dal mercato estivo sembrava che l’obiettivo della Sampdoria fosse la promozione diretta in Serie A, o quanto meno il raggiungimento tranquillo della zona play off. Ad oggi è lontana 4 punti ma ciò che manca da troppo tempo è la vittoria. ” Non sono un allenatore delle promesse ma dobbiamo stravolgere la situazione. La classifica la miglioreremo, possiamo risalire ma non so dirvi quato”.

Sabato ci sarà lo Spezia che in questo momento si trova terza in classifica con una sola sconfitta. Un avversario difficile visto il momento dei blucerchiati: “Ho cercato di sfruttare il doppio di ieri e l’allenamento di oggi non tanto pensando allo Spezia ma alle problematiche che possiamo trovare nel gruppo. Cercheremo poi nella rifinitura di domani di sommare le cose che ho intravisto. Credo che ci siano delle situazioni da valutare bene sia a livello tecnico-tattico ma anche a livello mentale. In un ambiente così, il nostro pubblico spero ci possa aiutare come ha sempre fatto ma merita delle soddisfazioni”.

Il tecnico ha fatto anche il punto su Tutino e su Coda. Gennaro Tutino fino ad ora ha segnato 5 gol, gli stessi di Coda. Insomma 10 reti in due (in Campionato): troppo poche per due attaccanti chiamati a fare la differenza: “Basta leggere il curriculum di Coda, di Tutino e degli altri. Il mio desiderio è portare la squadra col baricentro più avanti per sfruttare le loro qualità, che sono importanti. Manca compattezza semmai. E questo dipende dal comportamento di tutta la squadra, dagli equilibri. La mentalità conta più dei moduli”.

Il tecnico ha parlato anche di Kasami e Pedrola, fino ad adesso ai margini del progetto: “Kasami ha esperienza, ha una certa personalità. Sto valutando anche l’eventuale possibilità di metterlo dentro, non so ancora se all’inizio ma è un giocatore importante. Pedrola ha grande qualità, purtroppo arriva da un periodo complicato per gli infortuni. Sta ritrovando la condizione e piano piano potrà partire dall’inizio”.

Fattore Ferraris: la Sampdoria non vince in casa dal 27 ottobre contro il Mantova, proprio grazie ad una rete di Kasami. “E’ determinante perché io quando sono venuto a giocare da avversario ho trovato sempre un pubblico eccezionale, tanto attaccamento. Dovremmo essere bravi noi con i nostri risultati, dargli le soddisfazioni che meritano”.

In questo momento i ragazzi forse stanno soffrendo il fatto di dover giocare davanti a così tante persone ma io ho detto loro che per molti è un sogno giocare davanti ad un pubblico così”, aggiunge Semplici.

Il mister ha all’attivo tre allenamenti ma come ha lui stesso sottolineato per ora più che concentrarsi sul derby ligure ha pensato a lavorare sulla testa dei calciatori: “Con lo staff e con il direttore Accardi ho percepito queste difficoltà. Portiamo avanti dei colloqui individuali per fare capire la bellezza di giocare qui. La testa fa la differenza. La rosa è di valore, cercherò di non darle troppe responsabilità. Se vinciamo è merito vostro, se perdiamo colpa mia. Ho detto così alla squadra. Dobbiamo trovare compattezza per risalire“.

Semplici è un allenatore che è stato scelto per la sua tanta gavetta e per la sua esperienza. “La gavetta può aiutarmi, ho fatto tante esperienze belle e meno belle, ma mi sono arricchito di cose che spero di mettere a frutto. La chiamata di Accardi mi ha aperto il cuore”.

Il tecnico ha anche allenato lo Spezia (sua ultima squadra), squadra che affronterà sabato e che darà il via ufficiale alla sua stagione blucerchiata: “Le sento le emozioni, perché alleno la Sampdoria, ho ricevuto tanti messaggi, è qualcosa di particolare. Sono calato al 300% nella situazione, per società, squadra e me stesso” , ha concluso.