Sampdoria, Semplici resta ottimista e parla di mercato: “Dobbiamo diminuire la rosa e alzare il livello di tecnica e personalità”

Genova. Una fine dell’anno da incubo per la classifica, in una partita che forse più di altre meritava almeno il pareggio. La Sampdoria però non segna quando dovrebbe e basta l’unica azione pericolosa del Pisa nella ripresa, che sfrutta un buco lasciato principalmente da Riccio, per soccombere. Statistiche ancora favorevoli ai blucerchiati: cinque tiri in porta contro due, sette tiri respinti contro uno. Complimenti incassati anche da Filippo Inzaghi in sala stampa. Non si direbbe che le due squadre sono separate da ben 23 punti. Eppure è questa la sostanziale differenza: la Sampdoria fa enorme fatica a segnare e almeno un errore a partita lo compie. Difficile fare punti.

Se il campionato finisse oggi la Sampdoria sarebbe ai playout col Frosinone. Peggio di così, si potrebbe dire, non può andare e quando si tocca il fondo si può solo risalire. Occorrerà, però, intervenire in modo decisivo sul mercato perché alcuni giocatori sembrano proprio in una fase di difficile recupero sia mentale sia nell’economia della squadra. Occorrerà capire quanto la società riuscirà a muoversi e Semplici in conferenza stampa fa capire di cosa ha bisogno: “Innanzitutto dobbiamo diminuire il numero di calciatori perché siamo troppi, ci penserà la società e in questi giorni parleremo sia di uscite sia di entrate. Voglio avere 22-23 giocatori, perché è anche giusto nei loro confronti. Non convocare vanifica il lavoro dei ragazzi e mette in difficoltà me. Con la società siamo d’accordo. Volevo aspettare l’ultima partita anche per rendermi conto del gruppo che sto allenando perché finché non li alleni non sai fino a che punto i ragazzi ci sono mentalmente per esprimere la loro qualità in una piazza così importante. Ora ho un quadro più vicino alla verità. Sicuramente dovremo prendere calciatori per alzare tasso tecnico e personalità.

L’emergenza è sicuramente in difesa, dove è stato trovato un buon centrale in Meulensteen e recuperato Veroli, ma la squadra è cortissima lì, anche Semplici lo dice chiaro. Idem come rincalzi in attacco soprattutto nel ruolo di prima punta.



Semplici vede comunque positivo: “I ragazzi hanno fatto una grande partita, hanno dato tutto, si sono espressi in maniera lucida nel gioco, nell’aggressione, nella determinazione contro una grande squadra e aver concesso solo un colpo di testa e un’occasione, quella del gol, che non ci ha permesso di raggiungere un risultato positivo mi fa pensare che ne perderemo meno, che sarà più facile vincere”. Il mister non vuole nascondere però i problemi: “In fase offensiva abbiamo avuto delle difficoltà, ma la squadra ha avuto un baricentro più alto e le due prestazioni in crescita con Pisa e Carrarese mi danno la speranza di cominciare a vedere un certo tipo di mentalità. Chiaro che ora siamo dispiaciuti e arrabbiati, spero nell’anno nuovo di avere anche tempo per lavorare, ci sono stati passi importanti, ma non suffficienti”.

Il mister è convinto delle possibilità della squadra: “Ho sempre parlato della risalita, e di questa fanno parte i piccoli passi, partita dopo partita, non dobbiamo stare a pensare ai playoff o alla Serie A, in questo momento la classifica dice questo, va guardata, però abbiamo anche l’ambizione di poter risalire. Poi il campo dirà come e quanto.

Però il problema in attacco resta: “I nostri attaccanti in passato sono andati sempre in doppia cifra, oggi sono in difficoltà come tutta la squadra. Dobbiamo far sì che loro riacquisiscano fiducia, oggi sì, sono state gestite male alcuni situazioni. Da parte mia hanno la massima fiducia”. Sui fischi a Tutino durante il cambio Semplici ha fatto un gesto per invitare i tifosi a incoraggiarlo: “Ho chiesto di applaudire i ragazzi, hanno dato tutto, poi è chiaro che noi siamo di passaggio e restano i tifosi. Cercavo di far sì che la gente li spingesse dall’inizio alla fine. Oggi la prestazione c’è stata”.

L’anno si chiude con una sconfitta, ma Semplici resta ottimista: “Ho iniziato a vedere la luce. Chiaro che c’è da lavorare e crescere e serve fare risultati per risalire da squadra. Sta a me tenere i giocatori sul pezzo, dar loro convinzioni, questo è il mio mestiere, ho intravisto il percorso da fare, dobbiamo crederci, stare compatti e l’aiuto dei tifosi è determinante per far sì che ci possa essere un cambio di rendimento”.