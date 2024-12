Sampdoria, Semplici: “A parte il gol subito la squadra ha fatto sempre la gara, se non c’erano problemi non sarei stato il terzo allenatore”

Genova. “Non averla vinta dispiace, oggi era il nostro obiettivo”. Mister Semplici cerca di guardare gli aspetti positivi del pareggio per 1-1 contro la Carrarese, non certo soddisfacente. Per Semplici resta immutato l’entusiasmo per cambiare questo cammino controvento da troppo tempo. Perché se si cambia il trend anche la lucidità di alcuni elementi è destinata a tornare.

“La squadra dato tutto, era la cosa che mi interessava, è chiaro che stiamo cercando di fare un percorso per cambiare questo campionato, mi prendo le mie responsabilità anche se è da poco che sono arrivato”.

Semplici evidenzia che nella sua gestione si è giocato tanto: “Mi affidano un gruppo del genere e provi a cambiare. Fai 7 allenamenti, 4 rifiniture e 4 partite e a parte il gol che abbiamo concesso poi la squadra ha sempre fatto la gara, ha creato alcune cose. Poi vuoi per la bravura del portiere, vuoi per altre situazioni non siamo riusciti a pareggiarla subito. Guardando i dati meritavamo noi, ma non è successo. Ringrazio i tifosi perché ci hanno incitato fino alla fine. Oggi facciamo tesoro degli aspetti positivi, poi un defaticante, poi un allenamento e rigiochiamo. Non è così facile cambiare così”.

Il mister spiega: “La palla lì in area l’abbiamo portata, ma per tutti non è facile, quando non riesci a fare risultato noi siamo i primi a essere consapevoli. La vittoria mancava da tanto, non ci siamo riusciti. Sotto certi aspetti ho visto buone cose, ma è chiaro che c’è da migliorare tanti altri, se no non ero il terzo allenatore”.

Da potenziale candidata a zona alta, a squadra vicina ai playout. C’è sicuramente stata una sottovalutazione del potenziale della Sampdoria: “La classifica dice questo, tre allenatori sono cambiati e la problematica c’è. Da parte mia c’è qualche valutazione sulla rosa a disposizione, è vero che i calciatori presi non stanno rendendo, però voglio fare un percorso per attuare un certo tipo di gioco, di mentalità. Oggi abbiamo giocato attraverso cross, imbucate, palle inattive, siamo stati pericolosi. Il gol vittoria ci poteva dare spensieratezza, ne prendiamo atto e via a lavorare”.

Rispetto a Cremona è stato cambiato il centrocampo: “Tra tre giorni rigiochiamo, ma voglio capire quali sono le qualità di questi ragazzi, era giusto dare una possibilità”.

Nota positiva, Veroli anche al di là del gol: “Ha giocato un’ottima partita, sinora giocava Melle che si è adattato e Venuti che faceva da braccetto. Il gol è stato importantissimo”. Anche Kasami è entrato bene: “Se disponibile lui ci può dare un apporto di esperienza e fisicità”. Anche Akinsanmiro è stato tra i migliori della squadra: “Ha combattuto, ha fatto una bella partita di inserimenti e di passaggi”.

Per Depaoli invece l’uscita è dovuta alla botta alla testa nello scontro con Oliana, per lui un lieve trauma cranico con accertamenti al San Martino.