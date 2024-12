Sampdoria-Pisa 0-1. Non basta un buon primo tempo, blucerchiati sconfitti e in zona playout

La Sampdoria perde 1 a 0 contro il Pisa. Decima partita di fila senza vittorie. Partiti con l’obiettivo della promozione in Serie A, i blucerchiati dopo venti partite si ritrovano al quintultimo posto in classifica, che significherebbe playout per evitare la Serie C. Non si sono visti i 20 punti di differenza rispetto al Pisa. La Sampdoria è stata combattiva e la partita equilibrata. Ma è risultata ancora una volta lampante l’assenza di gioco offensivo della squadra. Dura sperare di far punti contro la seconda della classe senza segnare. Appena un’occasione, con Akinsanmiro, dopo il vantaggio di Tramoni al 70′. Ora la sosta, per provare a rimettere in piedi una barca alla deriva.

Riavvolgendo il nastro del match, Semplici parte con il 3-5-2 con in attacco la coppia titolare Tutino-Coda. Partono meglio gli ospiti con Bonfanti che da due passi non riesce a tramutare in goal un cross dalla sinistra. Ghidotti respinge. La Sampdoria risponde due minuti più tardi, al 6′ Yepes lancia lungo per Ioannou che crossa al centro. Tutino si avventa sul pallone e prova la conclusione al volo. Alta. L’opportunità più ghiotta per la squadra di Inzaghi arriva al 17′ con Touré che sul limite dell’area piccola schiaccia di testa. Ghidotti respinge ma il 15 nerazzurro non riesce a ribattere in rete. Al 25′ finalmente Coda, che manda fuori giri il suo marcatore col corpo e calcia al volo dal limite a incrociare. Palla di poco fuori. Proteste Samp per la mancata assegnazione di un rigore al 26′ quando Akinsanmiro si incunea in area di rigore portando palla e va a terra. Solo angolo per l’arbitro. Al 42′ Coda calcia un bel rasoterra dal limite, si distende e para Semper. La Sampdoria chiude in avanti.

Nella ripresa la Sampdoria comincia provando a spingere. Ma come nel primo tempo l’unico giocatore a provare a rompere gli schemi è Akinsanmiro con i suoi inserimenti anche se con alterne fortune. Il Pisa fa poco e regala due grosse occasioni alla Sampdoria. Al 52′ Bonfanti effettua un pericoloso retropassaggio per Semper, Coda si avventa sul pallone ma il portiere riesce in extremis a rinviare. Al 64′ la difesa di Inzaghi concede un secondo regalo di Natale tardivo alla formazione di Semplici: erroraccio di Marin che incespica sul pallone. La fa sua Tutino che serve rasoterra Coda al centro dell’area. L’attaccante è lontano dal bomber implacabile dei suoi giorni migliori, tergiversa troppo e la difesa riesce a chiuderlo. Sprecate le due occasioni “gentilmente concesse”, la Sampdoria capitola al 70′ quando Moreo va filtrante per Tramoni che di prima intenzione fredda Ghidotti. Semplici prova a cambiare qualcosa dal punto di vista tattico solo nell’ultimo quarto d’ora. L’allenatore passa al 4-3-3 con il tridente formato da Pedrola, Leonardi e Borini. Tutino fischiato all’uscita del campo con il tecnico che fa segno al pubblico di placare l’ira nei confronti dell’ex Cosenza. La Sampdoria non ha la forza né le idee per mettere sotto pressione il Pisa e crea l’unica occasione per pareggiare con Akinsanmiro all’84’. Serve Borini che chiude il triangolo premiando l’inserimento del centrocampista nell’area piccola. Ma la conclusione è centrale e viene parata da Semper. Poco altro e dopo cinque minuti di recupero ripartono i fischi della Sud per una squadra che oltre alla buona volontà non ha messo in mostra altro.

93′ Ammonizione per Vieira, che trattiene un avversario da dietro

90′ Saranno 5 i minuti di recupero

87′ Nel Pisa entrano Abildgaard e Mlakar per Moreo e Tramoni

86′ Pedrola guadagna un corner, dopo la battuta Riccio prova a rimettere in mezzo, ma Semper fa sua la palla in presa alta

84′ Occasione Sampdoria: Borini dalla destra rasoterra per Akinsanmiro che gira a rete di destro, ma è troppo debole e centrale. Semper para

82′ Fuori Tutino, fischiato, per Borini e Yepes per Ricci

82′ Erroraccio di Tutino in un passaggio orizzontale, Ioannou costretto al fallo su Calabresi per evitare il contropiede. Giallo per lui

78′ Batte Tutino, sulla barriera

77′ Akinsanmiro atterrato all’altezza della lunetta, punizione da ottima posizione per la Sampdoria

75′ Entra Pedrola e Semplici cambia modulo: fuori Meulensteen. Si passa al 4-3-3

74′ Sulla battuta dell’angolo colpo di testa di Veroli bloccato da Semper

73′ Tiro dal limite di Leonardi deviato in corner, nel frattempo c’è un silent check per un atterramento di Akinsanmiro in area, per l’arbitro tutto regolare.

71′ Doppio cambio nella Sampdoria: fuori Coda per Leonardi e Bellemo per Vieira

70′ Gol del Pisa: Moreo vede Tramoni e lo serve nello spazio: il numero 11 in area di rigore trafigge un incolpevole Ghidotti

66′ Nel Pisa fuori Calabresi per Beruatto

64′ Occasione clamorosa per la Samp: erroraccio di Marin, che incespica sul pallone, Tutino glielo ruba e serve Coda, il numero 9 cincischia e si fa ribattere il tiro da Calabresi

58′ Cambio nel Pisa: fuori Bonfanti per Rus

56′ Sul calcio piazzato di Yepes arriva una deviazione della difesa del Pisa. Angolo per la Samp. Battuta sul primo palo e Samp che riparte da dietro senza però riuscire a rendersi pericolosa

55′ Giallo per Bonfanti, che trattiene Tutino sullo scatto

53′ Retropassaggio errato di Bonfanti, troppo corto per Semper, scatta Coda, ma il portiere è più veloce di lui e spazza via il pericolo

52′ Ammonizione per Marin, che trattiene platealmente Akinsanmiro lanciato in corsa

46′ Si parte con palla alla Samp che attacca verso la Sud e un cambio nel Pisa: fuori Hojholt per Piccinini

45′ Un minuto di recupero

44′ Occasione Sampdoria! Sulla battuta della punizione la palla arriva a Coda, che dal limite scocca un rasoterra al volo che costringe Semper al tuffo per la deviazione

43′ Ammonizione per Hojholt, autore di un fallo, Yepes aveva palla per proseguire, errore dell’arbitro qui.

41′ Batte Tramoni sul primo palo, Tutino libera di testa

41′ Cross di Lind, deviazione della difesa blucerchiata e Pisa che guadagna un angolo

33′ Batte Ioannou direttamente sul portiere

32′ Altro corner guadagnato dai blucerchiati, sempre con Akinsanmiro, che viene contrastato da Hojholt. Sulla battuta arriva il tiro al volo dello stesso Akinsanmiro deviato da Angori in corner

26′ La Sampdoria reclama un rigore per un atterramento di Akinsanmiro in area, ma per l’arbitro è tutto regolare e concede il calcio d’angolo. Dopo il corner la palla resta in possesso dei blucerchiati

25′ Occasione Sampdoria! Lancio dalla difesa di Meulensteen, palla a Coda che incrocia un gran destro: il diagonale termina di pochissimo vicino al palo più lontano

23′ Corner guadagnato da Tramoni, che trova una deviazione sul cross. Sugli sviluppi la Sampdoria parte in contropiede, ma Coda viene anticipato in scivolata

17′ Occasione Pisa: Ghidotti respinge un colpo di testa ravvicinato di Touré su cross di Angori. La palla rimbalza e lo stesso numero 15 non riesce a indirizzare a rete perché scivola sull’erba

16′ Cross di Venuti, colpo di testa di Coda, palla parata da Semper in presa alta

9′ Destro di Lind in corsa, la palla termina di poco a lato sul primo palo

6′ Occasione Sampdoria: Ioannou crossa in mezzo per Tutino, che tenta un tiro al volo in area di rigore, ma sbaglia mira

4′ Ghidotti respinge una palla che è rimbalzata in area pericolosamente su calcio piazzato di Tramoni, palla in corner che si conclude in un nulla di fatto

1′ Subito Pisa all’attacco con Lind che appoggia per Angori, tiro dalla distanza sopra la traversa

1′ Si parte con palla al Pisa, in maglia giallo fluorescente, che attacca verso la Sud in questo primo tempo

Tutto pronto al Ferraris per Sampdoria-Pisa. Blucerchiati chiamati a una partita difficile contro la squadra, lanciatissima, di Inzaghi, Semplici cambia nuovamente dopo la partita contro la Carrarese inserendo forze fresche come Bellemo e Ioannou. Veroli titolare in difesa.

Ecco le squadre in campo.

Sampdoria: Ghidotti, Riccio, Meulensteen (75′ Pedrola), Veroli, Venuti, Akinsanmiro, Yepes (82′ Ricci), Bellemo (71′ Vieira), Ioannou, Tutino (82′ Borini), Coda (71′ Leonardi).

Allenatore: Semplici.

A disposizione: Vismara, Silvestri, Kasami, Giordano, Vulikic, Benedetti, Sekulov.

Pisa: Semper, Canestrelli, Touré, Bonfanti G. (58′ Rus), Calabresi (66′ Beruatto), Hojholt (46′ Piccinini), Marin, Angori, Moreo (87′ Abildgaard), Tramoni (87′ Mlakar), Lind

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Nicolas, Loria, Bonfanti N., Vignato, Arena, Jevsenak, Morutan.

Arbitro: Sacchi di Macerata

Ammoniti: Vieira (S); Hojholt, Marin, Bonfanti (P)

Spettatori: abbonati 19.405 rateo 195.258,62; paganti biglietti 2.361 incasso 51.805