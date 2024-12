Sampdoria, meno due giorni alla sfida contro la capolista Sassuolo: Coda verso il rientro

Genova. La Sampdoria nel pomeriggio di domenica 8 dicembre (ore 17.15) è attesa da una trasferta impegnativa contro il Sassuolo che, al momento, guida la classifica con 34 punti in 15 giornate di Serie B.

Sulla panchina dei blucerchiati siederà ancora mister Andrea Sottil, ma anche dopo la sua conferma avvenuta lunedì sera al termine della riunione tra tutte le parti dirigenziali (ma che genova24 aveva già anticipato), il tecnico è ancora sotto esame, complice una classifica tutt’altro che bella e risultati altalenanti.

Ma non è solo Sottil ad essere in discussione, infatti, come confermato dalla società, anche tutta la dirigenza, la parte sportiva, giocatori e staff tecnico sono sotto esame. Quindi la sfida del “Mapei Stadium” potrebbe essere determinate sotto tanti punti di vista.

E se da una parte affrontare la capolista forse, in questo momento, non è la cosa migliore, dall’altra potrebbe essere invece la chiave di svolta della stagione (ovviamente in caso di vittoria). Ci si attende una reazione da parte dei giocatori in primis, dopo il deludente pareggio casalingo contro il Catanzaro.

Oggi quindi si è svolto l’allenamento e dopo una sessione di videoanalisi, sul campo principale del “Mugnaini” di Bogliasco, Andrea Sottil e staff hanno diretto una seduta mattutina caratterizzata da attivazione atletica sul campo, torelli, esercitazione tattica e sviluppo delle palle inattive.

Buone notizie arrivano dall’infermeria dove Massimo Coda vede la luce in fondo al tunnel. Nella giornata di ieri l’attaccante campano, in una partitella amichevole a Bogliasco contro la Primavera blucerchiata, ha disputato una mezz’ora abbondante.

Un segnale positivo per la squadra di Sottil, alla caccia di riscatto dopo gli ultimi risultati negativi: il giocatore potrebbe essere disponibile, almeno per la panchina, nel match contro il Sassuolo. Ancora fuori Borini che non dovrebbe recuperare per la partita di domenica.

Tanti i dubbi di formazione per mister Sottil che sta varando alcune possibilità anche di cambio modulo. Una news tra tutte potrebbe essere l’ingresso di Davide Veroli in difesa. Il classe 2003, frenato da una pubalgia accusata a seguito della sfida di campionato contro il Sudtirol, è rientrato in gruppo da alcune settimane, venendo convocato per le sfide con Palermo e Catanzaro senza però scendere mai in campo.

Sottil in queste ore lo ha provato tra i titolari al centro della retroguardia, quindi possibile maglia contro il Sassuolo già dall’inizio.

Domani, sabato, dopo la seduta di rifinitura mattutina, sono previste conferenza stampa di Andrea Sottil, pranzo e partenza in pullman alla volta dell’Emilia-Romagna.