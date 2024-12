Sampdoria, Leonardi rinnova sino al 2029

Genova. Simone Leonardi e Sampdoria, un legame che a quanto pare è destinato a durare nel tempo.

I blucerchiati e il giovane talento del 2005, già in forze alla Primavera e negli ultimi tempi sempre convocato in prima squadra, hanno raggiunto un accordo per la proroga del contratto.

L’attaccante, tre presenze e una rete, si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2029.

Leonardi, nato a Catania, è nel settore giovanile blucerchiato ormai da anni, da quando ne aveva 14.

Sua la rete del 3-3 contro il Catanzaro in casa. Il diciannovenne ha mostrato, in pochi minuti, grinta e personalità oltre che fiuto del gol.