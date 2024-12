Sampdoria eliminata dalla Roma. Semplici: “Ghidotti portiere titolare, meglio col 3-5-2”

Un brutto avvio di partita pone fine alla Coppa Italia della Sampdoria che perde 4 a 1 all’Olimpico contro la Roma. Mister Leonardo Semplici non fa particolari drammi e, intervistato ai microfoni di Mediaset nel post partita, scioglie definitivamente il nodo portiere oltre a commentare la sconfitta.

L’allenatore toscano ha provato il 4-3-3 per mettere a proprio agio Pedrola, ma è poi tornato sui suoi passi: “Ho sfruttato questa gara, anche se ci tenevamo, per vedere tutta la rosa a disposizione – esordisce -. Non abbiamo fatto benissimo nella prima mezzora, avevamo cambiato modulo. Poi siamo tornati al modo di stare in campo più vicino alle caratteristiche dei giocatori (il 3-5-2 ndr). Nella ripresa abbiamo fatto anche buone cose”.

Rosa adeguata per provare la scalata alla Serie A come dice Accardi? “Ho accettato l’incarico perché sono convinto che la rosa sia competitiva – afferma l’allenatore -. Siamo in difficoltà in difesa perché out Bereszynski e Romagnoli. Ho messo al centro della difesa Venuti, un esterno, e Meulensteen che è un centrocampista. In questo frangente bisogna tenere botta fino a fine dicembre, abbiamo partite importantissime”.

Semplice ha fatto chiarezza sulle gerarchie dei portieri: “Ghidotti è il portiere scelt0. Oggi volevo vedere Vismara. Silvestri è infortunato. Penso che sia quello che ha la condizione fisica e mentale migliore per essere il titolare sia Ghidotti”.