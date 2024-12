Sampdoria-Carrarese 1-1, i blucerchiati non riescono a vincere in 11 contro 10. Zona playout sempre più vicina

Genova. Ancora un pareggio per la Sampdoria, finisce 1-1 al Ferraris con la Carrarese in dieci per tutto il secondo tempo. I blucerchiati sono riusciti a non perdere grazie al gol di Veroli nella ripresa, ma la prestazione, considerata anche la superiorità numerica, è decisamente insufficiente. Giocatori smarriti, che si complicano la vita, che perdono palloni anche facili. Contestazione finale del Ferraris. Zona playout sempre più vicina e domenica arriva il Pisa.

Primo tempo

Il primo tempo comincia in salita: rete di Finotto al quarto minuto. Il numero 20 riceve da Zuelli di testa, è spalle alla porta ma riesce a farsi spazio col corpo su Riccio: basta poco per girarsi e col destro toccare quanto basta per far infilare la palla nell’angolino. La doccia fredda non scompone i tifosi che continuano l’incitamento, ma non sveglia i blucerchiati che arrivano al tiro pericoloso con Depaoli al 26′ su assist di Coda, ma a respingere è Illanes. Depaoli esce al 35′ per i postumi di uno scontro di testa con Oliana. Coda che ci prova al 38′: ha spazio per un destro dei suoi, appena entrato in area, ma il pallone si alza sopra la traversa. Per il resto la Sampdoria fa possesso palla, ma senza troppe idee e gli errori in momenti importanti si fanno sentire, come il tentativo di Venuti dal limite sparacchiato altissimo al 41′.

Secondo tempo

Nella ripresa la Sampdoria ci prova sin da subito con più convinzione: al 48′ doppia occasione con tiro dalla distanza di Vieira, che Bleve vola a deviare, sulla respinta si avventa Coda nell’area piccola e il portiere della Carrarese è ancora pronto a dire di no.

Al 52′ il fatto che cambia la partita: Illanes compie un fallo di mano da ultimo uomo e con l’aiuto del var l’arbitro lo espelle. Alla Samp però manca sempre il tocco decisivo: al 58′ sul corner con Tutino che non riesce a battere a rete. Entrano Kasami e Pedrola ed è da un calcio d’angolo che arriva la rete del pareggio di Veroli al 67′: dal centro dell’area si trova al posto giusto nel momento giusto dopo una respinta della difesa su un corner e col destro trova l’incrocio dei pali.

Il pubblico spinge i blucerchiati, che ci provano ancora con Yepes al 74′: rasoterra appena entrato in area fuori di pochissimo. Coda, non in grande forma, stasera, oltre a togliera qualche pallone ai compagni meglio posizionati, fallisce un colpo di testa all’83’ su cross di Akinsanmiro: non imprime abbastanza potenza e Bleve para a terra.

Nulla di fatto anche nei minuti di recupero e per l’ennesima volta al Ferraris si finisce la partita sotto i fischi sonori del pubblico. Sampdoria a 20 punti al pari del Cittadella e di uno sopra il Frosinone, quart’ultimo.

90′ Sei minuti di recupero

84′ Ancora Samp! Tiro di Kasami dalla distanza, deviazione che fa cambiare molto la traiettoria, ma Bleve riesce a deviare in corner. Sugli sviluppi la Samp resta all’attacco

83′ Occasione Sampdoria: cross di Akinsanmiro, Coda gira di testa dal centro dell’area, ma non imprime potenza. Bleve si tuffa e blocca in due tempi

81′ Nella Sampdoria fuori Tutino per Borini

79′ Nella Carrarese fuori Schiavi per Palmieri

77′ Venuti va sul fondo e guadagna un corner, sugli sviluppi Yepes arriva al tiro, ma il rasoterra termina fuori

74′ Yepes entra in area e tenta il rasoterra sul palo più lontano, fuori di pochissimo

73′ Ancora Veroli dalle parti di Bleve, stavolta però Bleve blocca

72′ Tentativo da fuori area di Cherubini, Ghidotti blocca

71′ Ammonito Schiavi

69′ Corner della Carrarese, colpo di testa di Coppolaro che termina di poco sopra la traversa

68′ Cambio nella Carrarese: fuori Giovane per Cherubini

67′ Pareggio della Sampdoria! Veroli dal centro dell’area si trova al posto giusto nel momento giusto dopo una respinta della difesa su un corner e col destro trova l’incrocio dei pali

66′ Deviazione decisiva in angolo di Oliana su tiro di Tutino destinato in porta

64′ Corner per la Carrarese battuto da Schiavi, palla bloccata da Ghidotti in presa alta

62′ Nella Sampdoria doppio cambio: Kasami per Pedrola e Pedrola per Barreca

58′ Sampdoria ancora vicina al gol. Corner battuto sul primo palo e due maglie blucerchiate che non riescono a battere a rete da distanza molto ravvicinata

55′ La punizione viene battuta da Coda: palla respinta sulla barriera, ancora Coda prova il tiro, ma la palla resta sempre bloccata in area, alla fine Riccio prova a intervenire in scivolata arrivando in ritardo e viene ammonito

54′ Doppio cambio per la Carrarese: fuori Zuelli per Capezzi e Finotto per Coppolaro

52′ L’arbitro va a vedere e sancisce il fallo di mano e l’espulsione di Illanes

50′ Grandi proteste blucerchiate per un fallo di mano di Illanes

48′ Occasione Sampdoria! Tiro dalla distanza di Vieira, vola Bleve, sulla respinta si avventa Coda nell’area piccola e il portiere della Carrarese è ancora pronto a respingere

46′ Subito blucerchiati all’attacco. Ci prova Yepes da fuori area, deviazione e palla tra le braccia di Bleve

46′ Si riparte con palla alla Sampdoria che attacca verso la Sud. Nella Carrarese entra Shpendi per Cerri

Primo tempo che termina con la Carrarese in vantaggio per 0-1 sulla Sampdoria sotto i fischi del Ferraris. Rete di Finotto al quarto minuto. Il numero 20 riceve da Zuelli di testa, è spalle alla porta ma riesce a farsi spazio col corpo su Riccio: basta poco per girarsi e col destro toccare quanto basta per far infilare la palla nell’angolino. La doccia fredda non scompone i tifosi che continuano l’incitamento, ma non sveglia i blucerchiati che arrivano al tiro pericoloso con Depaoli al 26′ su assist di Coda, ma a respingere è Illanes. Depaoli poi sarà costretto a uscire per infortunio al 35′, al suo posto Venuti. Coda che ci prova al 38′: ha spazio per un destro dei suoi, appena entrato in area, ma il pallone si alza sopra la traversa. Per il resto la Sampdoria fa possesso palla, ma senza troppe idee e gli errori in momenti importanti si fanno sentire, come il tentativo di Venuti dal limite sparacchiato altissimo al 41′.

46′ Verticalizzazione di Veroli per Coda, diagonale del numero 9 fuori di un niente, ma era fuorigioco.

45′ Due minuti di recupero

41′ Venuti prova il tiro dal limite senza essere pressato, palla sparacchiata altissima da buona posizione

38′ Destro di Coda appena entrato in area: palla sopra la traversa

37′ Ci prova Vieira da distanza siderale con un rasoterra debole che Bleve fa suo senza problemi

35′ Problemi per Depaoli dopo un colpo ricevuto, necessario il cambio: entra Venuti

29′ Illanes si rifugia in corner per evitare guai peggiori in area di rigore, sugli sviluppi la palla arriva a Tutino al centro dell’area, senza che però il numero dieci non riesca a battere a rete. Cerri libera

26′ Coda per Depaoli in area, tiro respinto da Illanes

23′ Ci prova Giovane dalla distanza, sinistro a giro che termina fuori di un paio di metri

19′ Corner per la Carrarese dopo un altro errore di Riccio in fase di impostazione, sugli sviluppi testata involontaria tra Oliana e Depaoli. Gioco fermo

13′ Cross di Vieira verso il centro dell’area, Tutino salta e sfiora soltanto, anticipando Meulensteen che era meglio posizionato

12′ Angolo per la Samp, guadagnato di mestiere da Tutino

7′ La Samp prova a reagire, ma il corner guadagnato viene battuto male da Veroli, pallone troppo alto per Meulensteen

5′ Carrarese in vantaggio, Finotto riceve da Zuelli di testa, è spalle alla porta ma riesce a farsi spazio col corpo su Riccio: basta poco per girarsi e col destro toccare quanto basta per far infilare la palla nell’angolino

1′ Partiti, con palla alla Carrarese, che attacca verso la Sud. Schema con lancio in avanti del portiere

Tutto pronto al Ferraris per il posticipo del boxing day della serie B. Serata con un po’ di vento per Sampdoria-Carrarese. Semplici schiera a centrocampo Akinsanmiro, Yepes e Vieira. Coda e Tutino la coppia d’attacco. Depaoli e Barreca gli esterni.

Sampdoria chiamata a cercare i tre punti vista anche la vittoria di Frosinone e Cittadella nella zona calda.

Ecco le formazioni in campo:

Sampdoria: Ghidotti, Riccio, Meulensteen, Veroli, Depaoli (35′ Venuti), Vieira (62′ Kasami), Yepes, Akinsanmiro, Barreca (62′ Pedrola), Coda, Tutino (81′ Borini).

Allenatore: Semplici.

A disposizione: Vismara, Silvestri, Bellemo, Ricci, La Gumina, Vulikic, Leonardi, Ioannou.

Carrarese: Bleve, Oliana, Illanes, Imperiale, Zanon, Zuelli (54′ Capezzi), Schiavi (79′ Palmieri), Giovane (68′ Cherubini), Cicconi, Finotto (54′ Coppolaro), Cerri (46′ Shpendi).

Allenatore: Calabro.

A disposizione: Chiorra, Panico, Bouah, Falco, Capello, Maressa, Belloni.

Arbitro: Prontera di Bologna

Ammoniti: Riccio (S); Schiavi (C)

Espulso: Illanes al 52′.

Spettatori: abbonati 19.405 rateo 195.258,62; paganti biglietti 4.231 incasso 88.993