Sampdoria a Cremona col 3-5-2, Semplici: “Voglio squadra più offensiva per dare più chance a Tutino e Coda”

Dopo Pirlo e Sottil, anche con Semplici la Sampdoria non si schioda dal modulo di partenza. Il test del 4-3-3 ha spinto Semplici a tornare, come dichiarato in conferenza stampa, al 3-5-2. Prova bocciata, per ora, anche se contro la Roma all’Olimpico era forse difficile ipotizzare un esito positivo, oltre al fatto che più che il modulo era sembrato l’atteggiamento il problema. Domani alle 17,15 contro la Cremonese si vedrà quindi il solito spartito, con Coda e Tutino dal primo minuto, ma l’allenatore intende interpretarlo in modo diverso: “Vogliamo essere più offensivi”.

Sulla Cremonese: “Affrontiamo una squadra forte, di valore e che è partita per essere tra le prime in classifica. E lo è. Ha perso un po’ di terreno rispetto alle prime tre. Ma hanno una rosa rispettabilissima. Magari hanno accusato un po’ il cambio di allenatore. Dobbiamo dare un altro segnale positivo per il nostro cammino. Nonostante le assenze, abbiamo la possibilità di dimostrare il nostro valore. Voglio che la squadra cominci ad avere un’identità diversa rispetto a quello che abbiamo fatto vedere fino a oggi”.

La Cremonese è una squadra esperta che ha fatto un buonissimo campionato anche l’anno scorso. Esprimono un buon calcio. In Serie B si può vincere con tutti e perdere con tutti. Tutti cercano di fare la partita della vita contro la Sampdoria, essendo la squadra più importante per storia. Dobbiamo affrontare gli avversari, tutti, con la stessa determinazione. Il gruppo è molto disponibile ma che era in difficoltà. Ho lavorato meno sull’aspetto tattico e molto sull’aspetto mentale per dare fiducia a questi ragazzi per far dimostrare loro il perché sono stati acquistati.

Focus su Pedrola: “Ho usato la partita di mercoledì per conoscere meglio i giocatori che avevo visto meno. Tra cui Pedrola. Per questo ho cambiato modo di stare in campo per consentire a lui e ad altri di farmi vedere quello che possono darmi in questo momento. Pedrola è in ritardo di condizione. Avevo nella testa di fargli fare un’ora di partita, poi ha preso un pestone e l’ho sostituito a fine primo tempo. In questo momento Pedrola lo vedo largo a sinistra. Vedremo poi come evolverà la sua condizione”.

“Ho messo il 4-3-3 per capire bene se avevo scelto il vestito giusto e valutare meglio tutta la rosa. Penso che sia giusto ripartire dal 3-5-2 visto contro lo Spezia. Dopo il 3 a 0 abbiamo cambiato, la squadra non si è disunita e ha fatto buone cose”.

Serve maggiore creazione offensiva: “Tutino e Coda più vicini alla porta possono tornare ai loro score del passato. Sta a me far sì che la squadra abbia un possesso diverso e che possa creare più occasioni attraverso i cross e le imbucate. Lavoriamo per avere una squadra più propositiva per far avere agli attaccanti più di 2/3 occasioni a partita.”

Uno sguardo al mercato: “L’unico difensore titolare disponibile è Riccio. Teniamo botta fino a dicembre. Poi valuteremo con la società eventuali innesti. Siamo corti. Per l’obiettivo che abbiamo, di risalire la classifica, credo che sia giusto aspettarsi qualche arrivo di giocatori a gennaio”.