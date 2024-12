Salvataggio speleologa, il racconto di uno dei dieci soccorritori liguri. Perché l’esplorazione in grotta è importantissima

Genova. Sono dieci gli speleologi liguri che hanno partecipato, avvicendati in diversi turni, alla missione di salvataggio di Ottavia Piana, bloccata per 80 ore dopo una caduta che le ha provocato diverse fratture nell’Abisso Bueno Fonteno in provincia di Bergamo.

Tra questi c’è il genovese Alberto Romairone, vice caposquadra della delegazione speleologica ligure, che nel 2023 aveva contribuito al salvataggio dello speleologo statunitense in Turchia.

“Siamo partiti in sei domenica e in quattro lunedì − racconta − ci siamo occupati principalmente della movimentazione della barella a mano con funi e tecniche avanzate. Accanto a noi medici e infermieri speleologi. Data la particolarità della grotta, dove non era possibile far passare la barella abbiamo avuto il supporto di tecnici disostruttori che con micro-cariche di esplosivo hanno allargato il passaggio dove era necessario”.

La zona era stata appena esplorata, mentre altre parti di questo reticolo di grotte erano già note: “C’erano strettoie, non grossi pozzi, perché la grotta ha un andamento sub-orizzontale. La difficoltà era costituita dalla presenza dell’acqua. La temperatura là sotto è di circa 7 gradi e non volevamo far bagnare la ferita”.

Il salvataggio è andato per il meglio e Romairone conferma che dal punto di vista tecnico era tutto calcolato: “Noi ci addestriamo tutto l’anno per queste cose, l’incognita è la parte sanitaria. Invece i medici hanno lavorato bene e anche la paziente ha risposto. Siamo riusciti a fare poche pause e infatti la missione ha avuto successo già l’altra notte invece che ieri sera come da stima iniziale”. Romairone è già tornato in Liguria dalla propria famiglia e al proprio lavoro. In lui, come in tanti altri, la passione per la speleologia è nata da ragazzino: “Avevo voglia di esplorare l’ignoto, poi ho frequentato dei corsi e continuato questo percorso”.

Come funziona il salvataggio speleologico

I soccorritori sono speleologi volontari addestrati per queste missioni, come del resto uno speleologo non può avventurarsi in grotta senza aver fatto corsi di formazione. Vengono chiamati dal 112 quando è ritenuto necessario. “Diamo disponibilità delle nostre braccia a questo servizio che può riguardare anche soccorsi di protezione civile” conferma Romairone.

Il presidente della delegazione speleologica ligure, associazione federativa di tutti i gruppi spelelogici liguri, Luigi Perasso (a cui appartiene la foto di apertura che non si riferisce al caso Piana) chiarisce: “I soccorritori prestano il loro servizio per risolvere situazioni dalle più banali tipo quando uno speleologo ha solo bisogno di riprendere le forze o quando dopo una caduta non è più capace di uscire dalla grotta con le proprie gambe”.

Gianmarco De Astis, responsabile della XII Delegazione Speleologica della Liguria, spiega: “Il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico ha un servizio regionale che stipula una convenzione con i servizi sanitari locali, per esempio in Liguria è con Alisa, che finanzia il nostro operato. Abbiamo medici interni specializzati a operare in ambienti difficili come la montagna e le grotte. In Liguria ci sono 30 volontari formati dalla scuola nazionale e regionale”.

Le attrezzature speleologiche sono ormai standard, ma le barelle, materiali compresi, sono affinate proprio dall’esperienza dei volontari del soccorso speleologico. “La tecnica è quella che distingue il soccorso italiano, uno dei più evoluti a livello mondiale” sottolinea De Astis.

Anche in Liguria è capitato di soccorrere qualcuno in grotta. “Le grotte liguri però sono più piccole − spiega De Astis − hanno meno complessità e nella nostra delegazione siamo anche allertati per gli interventi nelle forre, ossia nei torrenti, ma anche per le alluvioni com’è accaduto di recente in Emilia Romagna”.

Le polemiche e l’importanza della speleologia

Il fatto che Piana si fosse già infortunata in quelle grotte ha scatenato parecchie polemiche, ma allora chiunque abbia avuto un incidente in auto deve fermarsi per il rischio di subirlo di nuovo? I soccorsi gli speleologi li pagano tramite l’assicurazione.

Perasso fa il punto: “La speleologia è una passione, un’attività sportiva, ma ha anche un aspetto scientifico fondamentale. A seconda situazioni si opera sia a titolo gratuito sia su incarico di istituzioni o società che necessitano di studi sugli ammassi rocciosi calcarei e la falda acquifera. L’importanza di queste esplorazioni è legata al fatto che l’ammasso roccioso carsico è sempre sede di acquifero carsico che viene usato per scopi idropotabili. A Imperia e Savona alcuni acquedotti usano queste acque. L’acquedotto pugliese è basato su questi massicci”. Per questo gli speleologi spesso sono chiamati per valutare la presenza dell’acqua negli ammassi rocciosi o chiamati da enti per portare i tubi all’interno e convogliare l’acqua verso esterno”. Perasso puntualizza un altro aspetto fondamentale: “Se uno di questi ammassi rocciosi con l’acquifero venisse inquinato diventerebbe impossibile da bonificare, per questo è importantissimo studiarlo come stanno facendo i colleghi per preservarlo al meglio. Le grotte sono un ambiente fragile e delicato”.

Le grotte in Liguria

In Liguria ci sono 13 gruppi speleologici a cui sono associate circa 300 persone, di cui solo una parte è effettivamente attiva. “Esiste un catasto delle grotte” spiega Stefano Saj, presidente del Centro Studi Sotterranei che si occupa delle esplorazioni in cavità costruite dall’uomo o diventate sotterranee dopo fenomeni quali la stratificazione urbana, la seconda branca della Società Speleologica Italiana. “Le nostre leggi proteggono il patrimonio carsico, in Liguria c’è stato un aggiornamento delle zone areali carsiche e un aggiornamento del catasto grotte 10 anni fa proprio nell’ottica della tutela e della conservazione dell’ambiente”.

Gli ammassi rocciosi carsici censiti sono 2.234 di cui 251 a Genova, 598 a Imperia, 244 alla Spezia e 1139 a Savona.

Usato nuovo sistema di comunicazione brevettato, se ne parlerà in Liguria

Per il soccorso di Ottavia Piana e le comunicazioni in grotta è stato usato il nuovo sistema Hermes, un brevetto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che permette non solo di effettuare chiamate vocali e video, ma anche lo scambio di dati e file tra interno ed esterno grotta. “Prima si usavano banali telefoni, ma ci potevano essere rumori o condizioni per una trasmissione poco chiara − spiega De Astis − ora i medici soccorritori possono comunicare direttamente dalla zona di intervento con qualunque collega e struttura sanitaria nel mondo”

Il sistema Hermes sarà protagonista del convegno regionale di speleologia ligure Borgiosubterranea a Borgio Verezzi dal 4 al 6 aprile.