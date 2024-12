Rsu igiene ambientale, Cgil si conferma primo sindacato nella provincia di Genova

Genova. Continua la crescita della Funzione Pubblica nel comparto dell’igiene ambientale nell’area metropolitana genovese che in provincia è il sindacato che ha ottenuto il maggior numero di voti: 563, contro i 473 della Cisl, i 342 della Uil, i 51 della Fiadel, i 158 di Usb .

“Siamo diventati il primo sindacato della provincia nel settore dell’igiene ambientale e di questo dobbiamo ringraziare il lavoro quotidiano di delegate e delegati – commenta Luca Infantino Segretario Generale Fp Cgil Genova – E’ un risultato che ci conforta e ci impegna a portare avanti l’azione sindacale con passione, determinazione e coerenza, tutti elementi che hanno premiato l’azione della Funzione Pubblica Cgil” dichiara Gianluca Marchiani Segretario Fp Cgil Genova che aggiunge – “un sentito grazie anche a lavoratrici e lavoratori che hanno votato Fp Cgil, il loro voto ci impegna a portare avanti le loro rivendicazioni convintamente e con determinazione per aumentare tutele, salute e sicurezza, diritti e salari”.

Di seguito alcuni dati: in Amiu la Fp Cgil cresce del 56,44 per cento rispetto all’ultima tornata elettorale; grandissima vittoria anche sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che vedono la sigla Fp Cgil come il sindacato più votato in Amiu e in tutte le altre aziende dell’area metropolitana. In Aprica la Fp Cgil ottiene il 74,57% dei voti e ottiene 5 delegati. La Fp Cgil è il primo sindacato anche in Docks Lanterna e Ideal Service.