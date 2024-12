Rossiglione ha un nuovo sindaco, Katia Piccardo consegna la fascia: “In Regione ce la metterò tutta”

Genova. Rossiglione ha un nuovo sindaco dopo dieci anni: Katia Piccardo è stata ‘promossa’ in Regione, e sabato ha passato la fascia tricolore a Omar Peruzzo.

“Congratulazioni, Amico mio – ha scritto Piccardo su Facebook – Buon vento e buon lavoro. A te ed a tutta la nostra straordinaria squadra! Viva Rsciugni, sempre. Io ci sarò, ogni volta che vorrete”.

Piccardo, che alla guida del piccolo borgo della valle Stura ha affrontato situazioni critiche come alluvioni e isolamento dato dal caos autostradale, è stata nominata vicecapogruppo del Pd in Regione, e sabato è stato di fatto il suo ultimo giorno di lavoro e il suo ultimo consiglio comunale da sindaca.

“Un po’ sindaca dentro di me me lo sentirò finché avrò fiato e, vi prego, sappiate che ci sarò sempre – ha detto ai suoi concittadini – Perché questo percorso verso questo nuovo ruolo lo abbiamo deciso anche per cercare di dare ancora più forza alle vostre istanze, ancora più voce al nostro territorio e mi impegnerò per questo, per essere sempre al vostro fianco e dei tantissimi che mi hanno dato una così straordinaria fiducia”:

L’ormai ex sindaca di Rossiglione alle ultime regionali ha ottenuto oltre 7.600 voti, un record di presenze che l’hanno fatta entrare di diritto in consiglio regionale: “Mi mancherà da spezzare il fiato salire quelle scale come ho fatto in questi vent’anni ogni settimana, ma cercherò di mettercela tutta. Voglio e devo esserci per voi. Per quelle 7.641 persone che hanno impugnato la matita per scrivere il mio nome, per tutti coloro che mi affideranno i loro problemi, ma talvolta anche i loro sogni. Esattamente come avete fatto voi”.