Ronco Scrivia, un concerto per aspettare il Natale insieme ai personaggi Disney

Ronco Scrivia. Un concerto speciale che trasporterà grandi e piccini nel mondo delle fiabe, anticipando l’emozione delle festività natalizie con i personaggi Disney preferiti di tutti i tempi.

L’evento, in programma domenica 15 dicembre alle 16.00, si terrà al Teatro Cinema Columbia di Ronco Scrivia e vedrà protagonisti la Scuola di Musica Cre Artis, alcuni membri del Coro Popolare della Maddalena e una serie di ospiti speciali, tra cui Rossella Pipitone, madrina e ospite d’onore dell’evento, e Domiziana Saunders, che presenterà le sue performance ispirate all’universo Disney.

Le famiglie potranno ascoltare le più celebri musiche Disney in versione solista o corale, il tutto reso ancora più fiabesco grazie ai costumi realizzati da Giulia Nebbia Colomba. Il costo del biglietto è di 12 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini.