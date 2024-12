Roma-Sampdoria LIVE: ottavi di Coppa Italia col tridente Borini-Leonardi-Pedrola

Roma 0 – Sampdoria 0

4′ Parte forte la Roma. Il primo tiro è di Baldanzi che in area dribbla Meulensteen e calcia da posizione defilata. Non angola, Vismara respinge.

1′ Partiti. Semplici propone la difesa a quattro confermando al centro della retroguardia Meulensteen. L’allenatore potrebbe essere intenzionato ad abbandonare il 3-5-2. Attacco senza i colpi del mercato Tutino e Coda ma spazio a Pedrola, Borini e Leonardi.

Primo tempo

Roma (3-4-2-1): Ryan; Celik, Ndicka, Hermoso; Zalewski, Pisilli, Paredes, Angelino; Saelemaekers, Baldanzi; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.

Sampdoria (4-3-3): Vismara; Venuti, Meulensteen, Vulikic, Veroli; Akinsanmiro, Yepes, Vieira; Borini, Leonardi, Pedrola. Allenatore: Leonardo Semplici.

Coppa Italia occasione di riscatto e test per il campionato. Allo stadio Olimpico di Roma la Sampdoria cerca l’impresa di accedere ai quarti di finale di Coppa Italia. I blucerchiati hanno già eliminato due squadre di Serie A in questa edizione della coppa nazionale. Ad agosto, gestione Pirlo, il Como ai rigori. A fine settembre il Genoa sempre dopo i tiri dal dischetto in uno dei pochi momenti positivi dell’era Sottil. Ora con Semplici un turno decisamente più complicato visto il valore dell’avversario. Ma come i blucerchiati, la Roma dell’ex Claudio Ranieri è la grande delusione del proprio campionato. I capitolini sono poco sopra alla zona retrocessione nonostante un parco di giocatori di grande livello. Anche in questo caso, la squadra è guidata dal terzo allenatore stagionale arrivato dopo De Rossi e Juric.