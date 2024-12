Sporcizia e alimenti mal conservati, sanzionato (di nuovo) un ristorante sushi della Foce

Genova. Nuovi guai per il ristorante sushi all you can eat all’inizio di viale Brigata Bisagno, nei pressi di corso Buenos Aires. Già chiuso per cattive condizioni igieniche a marzo sotto la precedente gestione, quando si chiamava Laboratorio dei Sapori, ha ricevuto una nuova visita del personale della Asl 3 per gli stessi motivi. Stavolta non è scattata la sospensione dell’attività, ma solo sanzioni per 4mila euro.

Tutto è partito giovedì scorso da un controllo della polizia di Stato in quello che oggi è il ristorante Alla Piazza, aperto dalla scorsa estate negli stessi locali che anni fa ospitavano il Kilt. Gli agenti hanno riscontrato scarse condizioni di pulizia delle celle frigo e alimenti mal conservati come riso tenuto in acqua, pesce lasciato a scongelare all’interno dei lavandini, carne a diretto contatto con la cella frigorifera.

Vista la situazione, la polizia ha allertato il personale della struttura di igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl 3, competente in materia. I tecnici della prevenzione hanno verificato una serie di irregolarità: salmone a temperature non conformi, frigorifero per la conservazione del salmone con termometro guasto, altri alimenti di origine animale lasciati a scongelare a temperatura ambiente.

Rinvenuto anche riso cotto mantenuto a temperatura ambiente senza le procedure di acidificazione prescritte per scongiurare rischi per la salute. Inoltre il lavandino era otturato e i sacchi della spazzatura erano appesi al bancone del bar.