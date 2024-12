Genova. Otto giovani di nazionalità straniera, tra cui cinque minori, sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia Genova Centro in relazione alla rissa avvenuta lo scorso 23 novembre in via San Vincenzo.

I ragazzi sono stati rintracciati anche grazie agli accertamenti svolti dai carabinieri della Stazione di Carignano che hanno analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e quelli condivisi sui social il giorno stesso. La rissa era scoppiata tra due distinti gruppi, uno composto da ragazzi di nazionalità albanese e uno da ragazzi originari del Nordafrica, all’altezza dei portici di via San Vincenzo. I partecipanti avevano usato anche tavolini e sedie per affrontarsi, lanciandoli in mezzo alla strada e mettendo a rischio i passanti.

Degli otto denunciati, due maggiorenni sono attualmente sottoposti a misura cautelare: uno si trova in carcere per rapina, l’altro è sottoposto a obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per spaccio. Non sono ancora chiari i motivi alla base della rissa: all’indagine hanno collaborato anche i negozianti della zona e gli educatori delle comunità di accoglienza, che hanno consentito di risalire all’identità dei giovani.