Riscaldamento troppo alto in classe, due studentesse finiscono al pronto soccorso

Genova. Solitamente, in questa stagione, sono frequenti le proteste degli studenti per le aule troppo fredde ma questa volta il problema è stato l’opposto.

Due ragazze di 16 anni si sono sentite male a scuola, mentre facevano lezione, a causa – a quanto riferito dal 118 – del riscaldamento troppo alto.

Le due 16enni, studentesse del Pertini, plesso di via Cesare Battisti, Albaro, hanno sofferto un distress respiratorio.

Sono state soccorse prima da docenti e compagni e poi da un’ambulanza inviata dal 118. Non sono in gravi condizioni ma per accertamenti sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.