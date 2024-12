Rinnovo contratto nazionale statali, Cgil e Uil ai lavoratori: “Votate no al referendum”

Genova. Dal 16 al 21 dicembre alle lavoratrici e ai lavoratori dei ministeri sarà chiesto di esprimersi sul rinnovo contrattuale sottoscritto a livello nazionale da Cisl-Fp e dai sindacati autonomi Confsal Unsa, Flp e Confintesa Fp – che insieme hanno raggiunto la maggioranza del 54,6% – ma non da Cgil, Uil e Usb.

A Genova i dipendenti di agenzie fiscali, ministeri ed enti economici sono oltre 4mila. Cgil, Uil e Usb, che hanno organizzato questa tornata referendaria per far esprimere tutte le maestranze a prescindere dall’appartenenza o meno da una sigla sindacale, invitano a votare no.

“Questo contratto sancisce per legge la diminuzione del salario e non si può essere d’accordo – commentano da Cgil Genova e Uil Liguria il segretario generale Igor Magni e il commissario Emanuele Ronzoni, oltre a Luca Infantino di Fp Cgil e Massimo Colombi di Uilpa – Il rinnovo non solo non copre l’inflazione ma, di fatto, programma l’abbassamento delle buste paga anche per gli anni a venire”.

L’aumento contrattuale infatti è di dieci punti inferiore all’inflazione ed è una condizione che resta per tutta la durata del contratto ossia per quattro anni. “Sottoscrivere un rinnovo così al ribasso è uno schiaffo alla dignità di lavoratrici e lavoratori – commentano ancora da Cgil e Uil – non solo non si mette un centesimo nelle tasche di chi lavora, ma si svilisce il lavoro pubblico al quale non vengono date risorse adeguate per il servizio e al quale si chiede maggior produttività a fronte delle mancate assunzioni”.

Per questi motivi Cgil, Uil e Usb hanno organizzato il referendum online – al quale chiedono di votare no – che darà a lavoratrici e lavoratori la possibilità di esprimersi “su questo vero e proprio sopruso che fa fare un notevole passo indietro ai diritti di lavoratrici e lavoratori delle funzioni centrali”.

Di seguito il link per votare www.votofc.org