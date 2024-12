Rigassificatore, la frecciata di Burlando a Bucci: “Benvenuto tra i signori del no”

Genova. “Benvenuto a Marco Bucci tra i signori del no”, prima ancora del caffè a colazione, la giornata di Claudio Burlando si apre caustica nei confronti del presidente della Regione ed ex sindaco di Genova. La battuta, lanciata dagli scambi della chat Vasta, è riferita alle ultime dichiarazioni fatte da Bucci sul tema del rigassificatore.

Ieri, nel savonese, Marco Bucci è tornato a parlare dell’impianto – sul quale aveva già espresso perplessità durante la campagna elettorale – per chiarire una volta per tutte. “Ho fatto presente a Snam che 450 milioni di euro per quel progetto non servono, il rigassificatore non si farà”, ha detto.

Claudio Burlando, che da tempo è, “a distanza”, uno dei più forti oppositori del neo presidente della Liguria, lo aspettava quasi al varco. E aggiunge, ricordando anche le posizioni dell’ex governatore Giovanni Toti: “Siamo passati da un presidente di centrodestra, che ha dato del terrapiattista a chiunque contestasse la scelta del rigassificatore, a un altro presidente di centrodestra che spiega a Snam quanto sia insensato spendere 450 milioni con un bilancio energetico pari a zero. Si potrebbe dire che la specie (dei governatori di centrodestra) evolve”.

Poi Burlando fa alcuni ragionamenti sui malumori in atto tra il mondo totiano e il sistema Bucci. Sostiene che “Bucci non ha fatto entrare Campora in giunta per non consentire a Jessica Nicolini (ex portavoce di Toti ndr) di entrare in consiglio” e che “Piciocchi ha nominato due esterni per non dare l’assessorato a Pellerano”. E poi l’orizzonte verso le Comunali: “Se sentiremo ancora il nome di Piciocchi associato alla presidenza del porto allora significa battaglia”, conclude (per ora) Burlando.