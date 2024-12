Riders for children, a Genova tanti Babbi Natale in moto per i bimbi del Gaslini

Genova. Anche quest’anno i Babbi Natale di Raiders for Children hanno attraversato il capoluogo ligure in sella alle loro moto per incontrare i bambini genovesi e portare doni ai piccoli pazienti ricoverati all’Istituto Giannina Gaslini.

La nona edizione di “Un sorriso per i bambini del Gaslini”, patrocinata da Regione Liguria e Comune di Genova, ha preso il via nel primo pomeriggio da Marassi ed è proseguita fino a Sestri Ponente. I Babbi Natale, dopo aver distribuito regali e sorrisi, si sono spostati verso piazza dell’Annunziata e, intorno alle 18, hanno sostato in piazza De Ferrari per incontrare le istituzioni e la cittadinanza.

La corsa terminerà intorno alle 19:30, quando i Babbi Natale, raggiungeranno l’Istituto Gaslini per consegnare i loro doni ai bimbi ricoverati.

“Gli amici di Raiders for Children ogni anno a Natale regalano la gioia a tanti bambini genovesi, impazienti di conoscere Santa Claus e salire sulla sua ‘slitta a due ruote’, ma soprattutto donano attimi di spensieratezza ai piccoli ricoverati del Gaslini – dichiara l’assessora alla Tutela e Valorizzazione dell’Infanzia Simona Ferro. – Regione Liguria sostiene da tempo questa iniziativa che grazie all’impegno del suo organizzatore Giuseppe Botta si rinnova e si amplia anno dopo anno”.

“Oggi è davvero una bellissima domenica, ricca di moltissime iniziative per il nostro Natale. Tra queste, anche quest’anno Babbo Natale arriva in moto, per portare doni e gioia ai bambini dell’Istituto Gaslini – commenta l’assessore alle Tradizioni del Comune di Genova, Paola Bordilli – L’iniziativa “Un sorriso per i bambini del Gaslini”, quest’anno alla sua nona edizione, è uno degli eventi che meglio rappresenta il vero spirito natalizio della nostra città. Ringrazio di cuore i Raiders for Children e tutti i volontari, che con dedizione e passione trasformano le loro moto in slitte di Babbo Natale, portando un carico di felicità e sorrisi. Insieme, continuiamo a costruire una Genova che non dimentica i più fragili, regalando momenti di serenità e di speranza ai piccoli pazienti del Gaslini”.

“Anche quest’anno siamo riusciti a dedicare un po’ del nostro tempo ai bambini di Genova – commenta il presidente di Raiders for Children Giuseppe Botta. – Siamo ormai arrivati alla nona edizione e finalmente, dopo il brutto periodo del Covid, già dallo scorso anno abbiamo potuto ritornare nei reparti del Gaslini, supportati dai meravigliosi volontari della Band degli Orsi, per rivedere i sorrisi e lo stupore dei piccoli ricoverati nel vedere Babbo Natale portar loro tanti regali. Voglio ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno fornito i doni con grande generosità, le istituzioni, le forze dell’ordine, i vertici del Gaslini che ci hanno permesso di entrare in reparto e infine il Motoclub Colombo di Rapallo, con il quale collaboriamo per portare la nostra slitta anche dai bambini delle scuole primarie rapallesi”.