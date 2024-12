“Ricostruire alternativa reale”, Crucioli chiama le forze antisistema per una assemblea pubblica “costituente”

Genova. “Le più recenti elezioni svoltesi in Italia, Liguria in testa, hanno mostrato con i loro livelli altissimi di astensionismo la sfiducia dei cittadini verso le istituzioni e i partiti. I cittadini sono disillusi e stomacati da certi modi di fare che ricordano solo la vecchia politica”.

Così inizia il comunicato stampa di Mattia Cruciolo, consigliere comunale di Uniti per la Costituzione, con il quale lancia un’assemblea pubblica delle “forze antisistema” organizzata per sabato 14 dicembre in Largo Pertini, a Genova, alle ore 15.

“Serve porsi in controtendenza – sottolinea Crucioli – non solo con le idee, ma anche con le azioni. Serve uscire dalla mentalità degli accordi a porte chiuse, dell’elettoralismo escludente e fine a se stesso, delle competizioni fratricide: per questo chiediamo a tutti i movimenti, i partiti, le associazioni e i singoli cittadini che si pongono l’obiettivo di ostacolare la discesa verso una nuova guerra mondiale, di difendere i diritti sociali e di riconquistare la sovranità e l’indipendenza nazionale, di unirsi in un cammino di costruzione unitaria per le prossime elezioni comunali di Genova”.