Ribaltamento a mare, Pellerano: “Accolta richiesta del Comune, attiva sezione informativa per i cittadini”

Genova. Il consigliere delegato alla predisposizione di un programma di azioni per il potenziamento dei rapporti con Autorità Portuale e Struttura commissariale in ordine all’opera di ribaltamento a mare di Fincantieri a Sestri Ponente, Lorenzo Pellerano, esprime soddisfazione per l’attivazione della sezione informativa per i cittadini.

“Venendo incontro a una precisa richiesta emersa durante l’ultima assemblea pubblica convocata dal Comune nel Teatro Verdi di Sestri Ponente, durante la quale il facente funzioni sindaco Piciocchi si era preso l’impegno di farsi portavoce per una maggiore trasparenza delle operazioni di cantiere, oggi, durante la riunione del tavolo mensile di coordinamento sullo stato di avanzamento promosso dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nel mio nuovo ruolo di consigliere delegato alla predisposizione di un programma di azioni per il potenziamento dei rapporti con Autorità Portuale e Struttura commissariale in ordine all’opera di ribaltamento a mare di Fincantieri a Sestri Ponente” in materia “Organi istituzionali”, abbiamo potuto visionare la nuova sezione all’interno del sito dell’Autorità di Sistema Portuale in cui sono accessibili in modo immediato informazioni sull’avanzamento dei lavori e, in particolare, sui risultati dei monitoraggi delle vibrazioni prodotte dall’attuale fase di cantiere e sull’infissione di pali nel fondale antistante le attuali banchine dei cantieri navali. Sono tutti temi che stanno a cuore alla cittadinanza”, ha detto.

“Dal portale sarà anche possibile inviare delle domande su quesiti e questioni specifiche. L’Autorità di sistema portuale provvederà a inoltrare le segnalazioni ai diversi enti e aziende coinvolte nel progetto – spiega Pellerano – la riunione di oggi è stata molto produttiva anche per fare il punto sulla progettazione dello spostamento della ferrovia, operazione strategica all’interno del masterplan di rigenerazione della delegazione e che va a contemplare lo sviluppo si un sito strategico per la cantieristica navale a livello nazionale, nonché la vivibilità di Sestri Ponente”.

La nuova sezione dedicata del sito dell’Autorità di sistema portuale di Genova e Savona si trova a questo link.