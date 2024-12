Ribaltamento a mare, la convivenza impossibile con il cantiere: “Terremoto costante, non possiamo vivere così”

Genova. “Guardate sono appena uscito di casa perchè sembra di stare dentro un terremoto costante. Sono smontato dal turno di notte e non riesco nemmeno a riposare, trema tutto, c’è un rumore assordante. Sta diventando insopportabile, non possiamo vivere così“.

Con queste parole si sfoga Sandro, residente di via Cerruti, che da settimane insieme alla sua famiglia sta convivendo con il cantiere per il ribaltamento a mare di Fincantieri, a Sestri Ponente. Un cantiere complesso e molto impattante e che sta dando non pochi problemi alla cittadinanza del quartiere. Nei mesi scorsi, infatti, era esplosa la polemica per le vibrazioni provocate dai macchinari e da un costone di roccia intercettato dalla palificazione necessaria alla nuova mega banchina in progetto.

Dopo l’allarme dei cittadini, culminato anche con l’evacuazione di un asilo del posto, l’amministrazione civica, durante un’assemblea pubblica si era impegnata ad aprire un tavolo di confronto con Fincantieri per trovare una soluzione: “Ad oggi però non è cambiato nulla – racconta Sandro a Genova24, mentre condivide con noi alcuni video registrati dagli abitanti della zona in cui si tocca con mano e orecchio quello che stanno vivendo quotidianamente i sestresi – Da Comune e da Municipio non abbiamo saputo più nulla, mentre di fatto la situazione è peggiorata. Talvolta lavorano fino alle 23 di sera, e in questi giorni le vibrazioni si avvertono anche ai piani terra e nei negozi, cosa che prima non era mai successa”.

Oltre a cercare di “sopravvivere” ad una situazione del genere – ben rappresentata dal video che accompagna questo articolo – i residenti però si stanno organizzando: “Gli amministratori di condominio si stanno attrezzando – ci spiega Sandro – nei prossimi giorni faranno dei sopralluoghi insieme a dei geometri incaricati per monitorare la situazione dei nostri palazzi e mettere nero su bianco quello che sta succedendo”. Un monitoraggio sul campo che dovrebbe essere accompagnato anche dai tecnici di Rina, che si occupano delle certificazioni del cantiere stesso.

Ma non solo: dopo la prima raccolta firme delle scorse settimane, nei prossimi giorni dovrebbe partire una nuova campagna di mobilitazione per chiedere maggiori monitoraggio, controlli e sostegno. Oltre a questo, sempre, su iniziativa dei residenti, i cittadini si stanno muovendo per valutare una richiesta di risarcimento per eventuali danni alle cose e per il disturbo che stanno patendo. “Grazie alla disponibilità del consigliere comunale Filippo Bruzzone, dopo la raccolta firme del 16 novembre, durante la quale sono state raccolte quasi 500 firme, stiamo organizzando una seconda raccolta, per chiedere maggiori monitoraggio, controlli e sostegno – commenta Sara Tassara, consigliera del Municipio VI Ponente per la Lista RossoVerde – Oltre a questo ci stiamo muovendo per valutare una richiesta di risarcimento per eventuali danni alle cose e per il disturbo che stanno patendo.”

I lavori

A metà novembre l’Autorità portuale aveva inviato una nota di aggiornamento sullo stato dei lavori: è in corso l’infissione di 269 pali di fondazione in vista della costruzione di una nuova banchina inclinata che, con i suoi 12.500 m² aggiuntivi e un fronte di accosto di circa 313 metri, sarà in grado di ospitare la costruzione di navi di ultima generazione.

L’infissione dei pali dovrebbe concludersi entro marzo 2025. Nel frattempo sta proseguendo la demolizione di parte della banchina esistente per creare una configurazione obliqua che ottimizzerà l’ormeggio e le operazioni di allestimento delle navi in costruzione. La struttura sarà composta da elementi prefabbricati, inclusi travi e pilastri, e disporrà di un cunicolo di servizio per il passaggio degli impianti e dei sistemi di ormeggio.

La nuova banchina di allestimento – il cui termine ultimo dei lavori è previsto a dicembre 2025 – fa parte di un progetto più ampio che prevede anche la realizzazione del super bacino a servizio dell’attività di Fincantieri.

L’operazione di ampliamento del cantiere è stata divisa in tre fasi: per quanto concerne fase 1 si è conclusa la fase di esecuzione delle opere di riempimento e sono in corso i lavori di messa in sicurezza dei rivi. La fase 2, riferisce l’Adsp, è al 15% di avanzamento con riferimento all’opera C (nuovo superbacino di carenaggio) e all’opera D (molo di allestimento). La fase 3 è quella più complessa perché prevede lo spostamento della ferrovia. L’Adsp fa sapere che sono stati stanziati i finanziamenti per il progetto di fattibilità tecnico-economica che dovrebbe terminare entro giugno 2025. Il ministero ha istituito recentemente uno steering committee con tutti i soggetti coinvolti per elaborare le migliori progettualità possibili.

Secondo i vertici di Fincantieri il cosiddetto ribaltamento a mare (che in realtà si è trasformato in un ampliamento del cantiere) sarà un successo solo quando si realizzerà la fase 3 che permette l’aumento delle tonnellate di acciaio in lavorazione: da 600 al mese a 2.400-2.600 al mese.

La fase 3 del progetto si tradurrebbe anche in un beneficio per il quartiere, secondo azienda e Comune di Genova: in una commissione comunale a settembre era stato illustrato il mast erplan che prevede una stazione in più, aree verdi e anche spazi per le riparazioni navali.