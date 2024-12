Regione Liguria, Sanna (Pd): “Bucci dica perché ha bloccato i lavori di riqualificazione di via Fieschi”

Genova. “Bucci dica perché ha deciso di non procedere con i lavori di riqualificazione degli uffici regionali di via Fieschi. Le torri A e B, per via della loro età e della mancata manutenzione straordinaria negli anni, presentano significativi problemi strutturali, impiantistici, funzionali”. A rimarcarlo è il capogruppo del Partito Democratico Armando Sanna che ha presentato un’interpellanza in consiglio regionale dopo la denuncia della Rsu.

“Questa situazione precaria degli edifici ricade inevitabilmente sui lavoratori che devono fare i conti con un impianto di riscaldamento e raffreddamento mal funzionante, un’illuminazione non adeguata e in alcuni casi anche infiltrazioni. Siamo d’accordo con i sindacati che non servono tapulli o soluzioni tampone, ma un intervento davvero risolutivo per rendere la struttura funzionale”, aggiunge Sanna.

“Il progetto di fattibilità predisposto includeva interventi di consolidamento strutturale, efficientamento energetico, adeguamento impiantistico e manutenzione delle parti comuni. Ora la giunta dica come mai ha deciso di bloccarlo e dica se ha predisposto aggiornamenti tecnici e come intende intervenire sugli aspetti che riguardano sicurezza e adeguamento energetico”, conclude l’esponente dem.

La gara da 61,8 milioni di euro, già entrata in fase di aggiudicazione, era stata bloccata da Bucci a novembre per “motivazioni di carattere organizzativo connesse all’ottimale funzionamento delle strutture collocate negli edifici di via Fieschi 15 e via Fieschi 17”, ma soprattutto per “la necessità di assicurare l’efficiente funzionamento del Consiglio regionale senza alcuna interruzione conseguente al trasferimento dello stesso in via temporanea”.